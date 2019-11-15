Sanayiden güçlü dönüş

Büyümenin önce göstergelerinin başında gelen sanayi üretim endeksi, bir yıl aradan sonra önemli bir dönüş yaptı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK)’nun dün açıkladığı eylül ayına ilişkin sanayi üretim endeksi takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 3,4, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış sanayi üretimi bir önceki aya kıyasla yüzde 3,2 arttı.

Aylık gösterim

ALT SEKTÖRLERDEN GÜÇLÜ DESTEK

Arındırılmamış sanayi üretim endeksi eylülde geçen yılın aynı ayına göre yüzde 4,17 artış gösterdi. Bu dönemde 119,6 olarak hesaplanan endeks, geçen yıl eylülde 114,8 seviyesinde bulunuyordu. Sanayinin alt sektörleri incelendiğinde, eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi geçen yılın aynı ayına göre yüzde 5,7, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,4, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi de yüzde 0,4 artış gösterdi.

Eylülde madencilik ve taş ocakçılığı sektörü endeksi bir önceki aya göre yüzde 7,5, imalat sanayi sektörü endeksi yüzde 3,3 artarken, elektrik, gaz, buhar ve iklimlendirme üretimi ve dağıtımı sektörü endeksi yüzde 1,4 azaldı.

ÖNCÜ GÖSTERGELER CANLANIYOR

Rakamları değerlendiren Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, eylülde sanayi üretiminin yıllık bazda yüzde 3,4 artarak 12 ay sonra pozitif seviyeyi gördüğünü belirterek, “Büyümenin öncü göstergeleri canlanıyor” ifadesini kullandı. Twitter hesabından açıklama yapan Varank, “Sermaye ve ara malları üretimindeki yıllık ve aylık gelişmeler gelecek dönem üretim artışları açısından oldukça iyi bir sinyal veriyor” değerlendirmesinde bulundu. Varank; Eylülde, Satın Alma Yöneticileri Endeksi, Kapasite Kullanım Oranı ve Ekonomik Güven endekslerinin tümünde yukarı yönlü hareket olduğuna işaret etti.

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BÜYÜMENİN HABERCİSİ

ASKON Genel Başkanı Orhan Aydın ise "Eylülde sanayi üretim rakamlarının Eylül 2018'e oranla yüzde 3,4 yükselmesi ekonomik büyümenin de habercisi. Son birkuçuk yılda yaşadığımız süreç içerisinde enflasyonun kontrol altında tutulması moraller açısından çok önemliydi. Çok şükür, dengeleme süreci ile birlikte enflasyon konusunda da arzulanan hedeflere ulaşmaya başladık" dedi.

Türkiye altın sektöründe öncü olmalı

Mustafa Varank

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, yerli üreticilerin çalışmalarıyla Türkiye'yi altın sektöründe öncü ülkelerden biri yapmak istediklerini bildirdi. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesindeki Koza Altın İşletmeleri AŞ'nin Kaymaz Altın Madeni'ni ziyaret eden Bakan Varank, Türkiye'nin dünyanın altın üreticisi ülkelerinden biri olduğunu söyledi. Koza Altın'ın Türkiye'de önemli altın üretim tesisleri bulunduğunu belirten Varank, "Türkiye'nin toplam altın imalatının yüzde 30'unu gerçekleştiriyorlar. Gerçekten etkileyici ve çevre anlamında da bütün hassasiyetler gözetilerek üretim yapılıyor" dedi.

DEVLETE GEÇTİ YÜZDE 220 KAR ETTİ

Koza Altın'ın 2016'da TMSF yönetimine geçtiğini anımsatan Varank, şunları kaydetti: "Burası TMSF'ye, devletimize geçtikten sonra görüyoruz ki her şey kayıt altına alındı ve yüzde 220 gibi yüksek oranlarda kar etti. Hem altın dökümünü izledik hem de madenlerde patlatmalara şahitlik ettik. Madenler ülkemiz açısından çok değerli, bunlardan maksimum seviyede faydalanmamız gerekiyor."

Türkiye'nin altın üretimindeki değerlerini daha fazla açığa çıkarabileceği fırsatlar olduğuna dikkati çeken Varank, "Yerli üreticilerimizin göstereceği azami ihtimamla Türkiye'yi altın sektöründe de öncü ülkelerden biri yapmak istiyoruz" değerlendirmesinde bulundu.