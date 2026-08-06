Savaşın maliyetini gelir artışıyla düşürdük

Havacılık ve ulaştırma sektörü açısından zorlu geçen ikinci çeyrekte Türk Hava Yolları (THY), dinamik kapasite yönetimiyle İran-ABD/İsrail Savaşı’nın olumsuz etkilerini dengelemeyi başardı. THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, Genel Müdür Ahmet Olmuştur ile genel müdür yardımcılarının katıldığı basın toplantısıyla ikinci çeyrek sonuçlarını değerlendirdi.

Dün İstanbul’da gerçekleştirilen toplantıda yapılan sunuma göre THY, bu yılın ikinci çeyreğinde 197 milyon dolar net kâr elde etti. Şirketin altı aylık net karı ise 423 milyon dolar oldu. İkinci çeyrekte toplam gelirini yüzde 20,5 artarak 7,2 milyar dolara çıkaran THY’nin, aynı dönemde kargo gelirleri ise %58 artarak yaklaşık 1,3 milyar oldu. Asya başta olmak üzere Avrupa ve Afrika pazarlarından gelen güçlü talep sayesinde yolcu doluluk oranı 1,8 yüzde puan artarak %84’e ulaştıran Türk Hava Yolları tarihinin en yüksek ikinci çeyrek doluluk oranına ulaştı.

ALTI AYDA 3,1 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM YAPTI

Stratejik öncelikler doğrultusunda alınan seçici yatırım kararları neticesinde yılın ilk altı ayında toplam yatırım tutarı 3,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Konsolide varlıklar yaklaşık 51 milyar dolara ulaşan THY’nin tüm iştirakleri ile birlikte toplam istihdamı 101 binin üzerine çıktı. Yılın üçüncü çeyreğindeki güçlü yolcu ve kargo talebinin yinelenen jeopolitik gerilimler nedeniyle artan jet yakıtı fiyatının olumsuz etkilerini sınırlaması bekleniyor.

FİLO BÜYÜKLÜĞÜ 550 UÇAĞI AŞTI

THY; Orta Doğu’daki savaşın meydana getirdiği belirsizliklere ve uçak üretiminde yaşanan darboğaza rağmen sürdürülebilir büyüme hedefi doğrultusunda filosunu genişletmeye devam etti. Haziran 2026 itibarıyla filosunu yıllık bazda %14 büyüterek 552’ye çıkartan THY, teslim alacaklarla birlikte filo büyüklüğünü 560 uçağa çıkarmayı hedefliyor. İkinci çeyrekte toplam gelirlerini bir önceki yılın aynı dönemine göre %20,5 artırarak 7,2 milyar dolara ulaştırdı.

YAKIT MALİYETİ YÜZDE 93 ARTTI

Havacılık sektörünün temel göstergelerinden biri olan arz edilen koltuk kilometre ise yüzde 1,2 artışla 68,2 milyar seviyesine yükseldi. Jet yakıtı fiyatlarında meydana gelen keskin artışın maliyetlere gecikmeli yansıması nedeniyle Orta Doğu’da mart ayında başlayan savaşın kârlılık üzerindeki etkisi ikinci çeyrek finansallarında belirgin şekilde hissedildi. Enerji fiyatlarındaki yükselişin oluşturduğu ikinci çeyrekte akaryakıt giderleri yıllık bazda yüzde 93 artarak geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğindeki 1 milyar 436 milyon dolar seviyesinden 2 milyar 770 milyon dolara çıktı. Toplam giderler içinde akaryakıtın payı yüzde 32’yi aştı.

Ahmet Olmuştur

Müşteri memnuniyeti zamanla tavsiyeye dönüşüyor

THY Genel Müdürü Ahmet Olmuştur ise THY'nin kendi uçtuğu ve rakipleriyle mücadele ettiği pazarlarda lider olduğunu söyledi. Müşteri memnuniyetinin giderek arttığına dikkat çeken olmuştur, son 2 yılda net tavsiye skorunun 16 puan arttığını belirtti. Savaş başladıktan sonra bazı ülkelerden Türkiye varışlı yolcu sayısının çift haneli azaldığına dikkat çeken Olmuştur, “Şu anda bunun yarı yarıya sönümlendiğini görüyoruz. Yani kayıp yüzde 10'lardan yüzde 5'lere geriledi. Biz Körfez'deki rakiplerimize göre Avrupa'ya coğrafi olarak daha yakın bağlantı merkeziyiz. Dolayısıyla biz bu kıtanın hemen her noktasında ağımızı güçlendireceğiz” diye konuştu.

Zorlu sürece rağmen karlılığı sürdürdük

Türk Hava Yolları Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Prof. Dr. Murat Şeker, “Orta Doğu’da yaşanan jeopolitik gelişmelerin oluşturduğu belirsizlik ortamı ve akaryakıt fiyatlarındaki keskin yükselişe rağmen, geçmiş kriz dönemlerinde olduğu gibi bu zorlu süreci de geniş uçuş ağımız, çeşitlendirilmiş iş modelimiz ve çevik operasyon kabiliyetimiz sayesinde başarıyla yönettik. Eş zamanlı olarak ortaklığımızın tüm birimlerinde verimlilik çalışmalarını uçtan uca hayata geçirirken, sıkı maliyet yönetimi anlayışımızı da kararlılıkla sürdürdük” dedi.

Murat Şeker

İç hat bilet fiyatı son bir yılda %31,6 arttı

Bilet fiyatlarının yüksek olmasına yönelik eleştirilere cevap veren THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı Murat Şeker, akaryakıt maliyeti yaklaşık iki katına çıktığını ve buna rağmen bilet fiyatlarındaki artışın iç hatlarda yüzde 32 ile sınırlı tuttuklarını söyledi. Ocak-Temmuz 2025 döneminde iç hatların bilet fiyat ortalamasının 2 bin 811 lira olduğunu ifade eden Şeker, Ocak-Temmuz 2026’da bu rakamın 3 bin 700 lira olduğunu belirtti. Son bir yılda yurt içi ortalama bilet fiyat artışını enflasyon düzeyinde tuttuklarını rakamlarla anlatan Şeker, son bir yılda akaryakıt fiyatlarının yüzde 95, otobüs bilet fiyatlarının ise yüzde 62,7 arttığına dikkat çekti. Şeker, “Yurt içi biletlerinin yüzde 84’ünün 4 bin 990 TL’lik tavan fiyatın altında satıyoruz. Uçuşa iki hafta kalaya kadar içi hat bilet fiyatlarımızdaki artış oranı yüzde 10’un altında. Bir hafta önce alanlar yüzde 18, iki hafta önce alanlar yüzde 6, üç hafta önce alanlar ise yüzde 1 artı maliyetle bilet alıyor” dedi.

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