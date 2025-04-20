Savunma devleri Türk mühendislerin peşinde

Capital, Ekonomist, Startup ve ve CeoLife dergilerinin Sapanca’da düzenlediği Uluslararası Ekonomi Zirvesi'nde (UEZ) 3 gün boyunca Türkiye ve dünyanın ekonomi gündemi tartışıldı. Yeni yatırımlar, ihracat, politik ve ekonomik dönüşüm gibi konularda önemli isimleri ağırlayan zirve, dün sona erdi. ‘Değişen Konseptler Işığında Savunma Teknolojilerinin Geleceği’ isimli panelde savunma sanayii şirketleri temsilcileri, yaygınlaşan korumacılık politikalarının savunma sanayi stratejilerine yansımalarını aktardı.





SON 20 YILDAKİ STRATEJİ TAKDİR GÖRÜYOR

Türk savunma sanayii teknolojilerine ve Türk mühendislerine küresel taleplerin arttığını kaydeden Altınay Savunma Teknolojileri Genel Müdürü Burak Mercan, şöyle devam etti: “Özellikle son 20 yılda ortaya koyulan stratejinin ortaya çıkarttığı ürünler ve bu ürünlerin dünya çapında oluşturduğu bir takdir ve talep durumu söz konusu. Ülkemizin bu yönde ortaya koyduğu stratejinin son 20 yılda yarattığı bir iç talep hareketlenmesine ilave olarak, yurt dışında da Türk savunma ürünlerine, teknolojilerine ve Türk mühendislerine olan çok ciddi bir talep var.”





HEDEFİMİZ İLK 10 ÜLKEDEN BİRİ OLMAK

ULAK Haberleşme Genel Müdürü Dr. Ruşen Kömürcü, savunma sanayiinin sadece fiziki güvenlik açısından değil ekonomik ve teknolojik bağımsızlık açısından da önem kazandığını belirtti. ASELSAN CEO’su Ahmet Akyol da ülkelerin NATO gibi güvenlik şemsiyeleri altında savunma kurguladıkları dönemden çıkıldığı ve herkesin kendi güvenliğini, kendi sağlaması gerektiğini düşündüğü bir döneme geçildiğini vurguladı.

Akyol, “Ülkelerdeki ‘Artık biz kendimizi koruyacak bir yetkinlik kazanmalıyız’ farkındalığı savunma sanayiini olduğundan biraz daha önemli hale getirdi. Biz Türkiye olarak bu değişen atmosfere askeri gücü de dünya çapında söz sahibi savunma sanayii de artık dünyada ilk on ülke arasında gösterilebilecek bir hazırlıkla giriyoruz” dedi.





DIŞA BAĞIMLILIĞIN RİSKLERİ FAZLA

Pasifik Teknoloji Yönetim Kurulu Üyesi Selman Dönmez, küresel ölçekte yaşanan çip krizleri, tedarik zinciri kırılmaları ve siyasi ambargoların kritik teknolojilerde dışa bağımlılığın sadece ticari değil, aynı zamanda stratejik bir risk olduğunun net olarak görüldüğünü söyledi. Dönmez, şu ifadeleri kullandı: “Bugünün dünyasında bunların tedariğinde bir sorun yaşamasak da biz sürekli risk değerlendirmeleri yaparak, alternatif tedarik kanalları geliştirmeye çalışıyoruz.” SASAD Başkanı ve Kale Grubu Başkan Vekili Osman Okyay ise, “Türkiye kendi ürünlerini geliştirme yönünde ciddi bir irade ortaya koydu. 15-20 senede sektör hızlı şekilde ürünler ve sistemler ortaya çıkarmayı başardı” şeklinde konuştu.



