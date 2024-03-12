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Ekonomi

Savunma için mesleki eğitim

Milli Eğitim ile Milli Savunma Bakanlığı (MSB) arasında geçen yıl imzalanan mesleki eğitim iş birliği protokolü 7 ilde uygulanmaya başlandı.

Merve Safa Akıntürk
04:00 - 12/03/2024 Salı
Güncelleme: 01:18 - 12/03/2024 Salı
Yeni Şafak
Arşiv.
Arşiv.

Ankara, Eskişehir, İstanbul, Kayseri, Kırıkkale, Kocaeli ve Yalova’da hayata geçirilen proje kapsamında savunma sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücü yetiştirilecek. Öğrenim gören öğrencilere Millî Savunma Bakanlığı uzmanları tarafından eğitim verilecek. Aynı zamanda burs alma kriterlerine sahip ve kontenjana giren öğrenciler dokuz ay süreyle asgari ücretin yüzde 30'u kadar burstan faydalanacak. Protokolü ile belirlenen okullarda ve MSB yerleşkelerinde savunma sanayisine yönelik nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi ve istihdamın desteklenmesi hedefleniyor.

DERSLERİ UZMANLAR VERECEK

Protokol kapsamındaki okulların makine ve tasarım teknolojisi, metal teknolojisi, motorlu araçlar teknolojisi, elektrik-elektronik teknolojisi, denizcilik, endüstriyel otomasyon, ve bilişim teknolojileri, plastik, metalürji, tesisat ve iklimlendirme, kimya teknolojisi, gemi yapımı ve uçak bakım alanlarında öğrenim gören öğrencilere MSB uzmanları tarafından eğitim verilecek.

İş, staj ve burs imkanı

Protokol ile alan öğretim programlarında yer alan sertifika programları ile yüz yüze ve dijital eğitim materyalleri MSB'nin ihtiyaçları doğrultusunda hazırlanacak. Alan öğretmenlerine işbaşında hizmet içi eğitimler düzenlenmesini de kapsıyor. Öğrencilere, Askeri Fabrikalar Genel Müdürlüğü (AFGM), Tersaneler Genel Müdürlüğü (TGM) ve Makine ve Kimya Endüstrisi AŞ’nin (MKE) iş yerlerinde atölye ve laboratuvar eğitimi ile işletmede mesleki eğitim ve staj imkanı sağlanacak.



#MEB
#Ekonomi
#mesleki eğitim
36 dakika önce
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