Savunma paketine 'kartsız' formül

Yasa teklifinde yer alan limiti 100 bin TL ve üzeri olan kredi kartlarından yapılacak 750 liralık fon katkı payının kaldırılması gündemde. İkinci seçenekse, limiti 100 bin lira ve üzeri olan kredi kartlarından yapılacak 750 liralık kesintinin özel değil ticari işletmelerden yapılması yönünde oldu. Bu durumda, vatandaşların özel kredi kartlarından kesinti yapılmayacak. Üçüncü formül, işlem ücreti/katılım payının 375 liraya düşürülmesi. Bu formülün devreye alınması halindeyse işlem ücreti ya da katılım payı her kart için kişi başına yıllık olarak kesilecek. Yine bu seçeneğe göre limitin 250 bin TL ve üstünde olanları kapsaması öngörülüyor. Dördüncü formül ise 750 liralık işlem ücreti/katılım payının bankalardan kesilmesi. Diğer bir formülse, işlem ücreti/katılım payının 375 lirasının tüketiciden 375 lirasının bankadan alınması.