Savunma sanayiimiz hedef büyüttü: Almanya'ya ATAK ABD'ye İHA

Türk savunma sanayii, geçtiğimiz yıl hedeflerini aşarak 7,2 milyar dolarlık ihracata imza attı. Bu yıl ise savunma sanayii ihracatının yüzde 50 artışla 12 milyar dolara çıkarılması planlanıyor. Antalya'da düzenlenen Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı 2025'te Yeni Şafak'a özel açıklamalarda bulunan Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu, "Bu yıl ihracatımızı artırmayı hedefliyoruz. Aylık 1 milyar dolara ulaşabilirsek yıllık 12 milyar dolara çıkabiliriz. Üretim tarafında dünya genelinde yaşanan sıkıntılar bizi de etkiliyor ancak Türkiye olarak çok iyi bir performans sergiliyoruz" dedi.

Mehmet Demiroğlu, Canberk Doğan.

MEKSİKA İÇİN ETKİLİ BİR ÇÖZÜM

TUSAŞ'ın ihracatta herhangi bir bölge sınırlaması koymadığını ve Amerika dahil her pazara açılmayı hedeflediklerini belirten Demiroğlu, "Meksika sınırını koruma amacıyla ABD’ye AKSUNGUR İHA’yı önerdik. İki gün boyunca havada kalabilen bu sistem etkili bir çözüm olabilir" diye konuştu.

ALMANYA'YA ATAK SATMAYI HEDEFLİYORUZ

Savunma sanayii ihracatında Avrupa pazarına yöneldikleri bilgisini veren Demiroğlu, özellikle Almanya’ya ATAK helikopteri satmayı hedeflediklerini dile getirdi. Demiroğlu, "Almanya’nın savunma sanayisi istedikleri düzeyde değil ve hızlı çözümlere ihtiyaç duyduklarını biliyoruz. Bir gün Almanya’ya ATAK satma hedefi doğrultusunda çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

AFRİKA VE ORTA DOĞU'YA BAKIM, ONARIM DESTEĞİ

Savunma sanayiinde Türkiye’nin en büyük avantajının sadece ürün satmaktan öte, ülkelerin kendi sistemlerini geliştirmelerine yardımcı olmak olduğunu vurgulayan Demiroğlu, Afrika ve Orta Doğu’daki ülkelere bakım, onarım ve eğitim desteği sunduklarını anlattı. Demiroğlu, "Bu, Türkiye’yi tercih edilen bir ortak haline getiriyor" dedi. Demiroğlu, savunma sanayiinde dünya genelinde değişen dengeler içinde Türkiye’nin konumunun giderek güçlendiğine de dikkat çekti.







