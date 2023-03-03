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Ekonomi

SGK'dan EYT başvurularına ilişkin açıklama: 'Emekli olur' yazısına gerek yok

Emeklilikte yaşa takılanlar ile ilgili kanunun Resmi Gazete'de yayımlanması ile birlikte emeklilik başvuruları yapılmaya başlandı. SGK'dan başvuru sürecine ilişkin açıklama geldi. Açıklamada, "Emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi kapsamındaki sigortalıların başvuru sürecine ilişkin, "İşverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce 'emekli olur' yazısı temin edilmek üzere sigortalıların kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır" denildi.

17:43 . 3/03/2023 Cuma
DHA
Foto: Arşiv

Foto: Arşiv

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi kabul edildi. Başvuru ile ilgili detaylar da merak ediliyor.

SGK'dan gelen açıklamada,
"Kamuoyunda EYT olarak bilinen vatandaşlarımıza yönelik 1 Mart 2023 tarihli ve 7438 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile '375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun' 3 Mart 2023 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. Düzenleme kapsamında yaşlılık aylığına hak kazanma şartlarını yerine getiren sigortalılarımıza aylık bağlanabilmesi için işverenleri tarafından işten ayrılış bildirgelerinin verilmesi sonrası kurumumuza 'gelir/aylık/ödenek talep belgesi' ile başvurulması yeterlidir. Buna rağmen, işverenler tarafından işten ayrılış bildirgesi verilmeden önce 'emekli olur' yazısı temin edilmek üzere sigortalıların kurumumuza yönlendirildiği tespit edilmiş olup, sigortalıların emekli olabilmeleri için kurumumuzdan bu yazının temin edilmesine gerek bulunmamaktadır"
denildi. 

SGK tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi' ve 'Çalışma Hayatım' ayrıca 'www.sgk.gov.tr' internet adresinde yer alan 'Ne Zaman Emekli Olurum' uygulamalarında sigortalıların aylığa hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ile hizmet bilgilerinin bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu nedenle işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır" denildi.



#EYT
#SGK
#başvuru
22 dakika önce
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SGK'dan EYT başvurularına ilişkin açıklama: 'Emekli olur' yazısına gerek yok
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