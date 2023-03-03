SGK'dan EYT başvurularına ilişkin açıklama: 'Emekli olur' yazısına gerek yok

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Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ile ilgili yasa teklifi kabul edildi. Başvuru ile ilgili detaylar da merak ediliyor.
SGK tarafından e-Devlet platformunda sunulan hizmetler arasında yer alan 'SGK Tescil ve Hizmet Dökümü', 'Sosyal Güvenlik Kayıt Belgesi' ve 'Çalışma Hayatım' ayrıca 'www.sgk.gov.tr' internet adresinde yer alan 'Ne Zaman Emekli Olurum' uygulamalarında sigortalıların aylığa hak kazanmak için yerine getirmesi gereken şartlar, bu şartları yerine getirip getirmedikleri ve hangi tarihte yerine getirecekleri, sigortalı tescil ile hizmet bilgilerinin bulunduğu kaydedildi. Açıklamada, "Bu nedenle işverenlerce sigortalıların söz konusu belgeleri temin etmesi için kurumumuza yönlendirilmemesi, e-Devlet üzerinden temin edilecek bilgi ve belgelere istinaden işten ayrılış bildirgelerinin düzenlenmesi, sadece hizmetlerinde tereddüt olan sigortalılar için kurumumuzdan resmi yazı talep etmeleri aylık bağlama işlemlerinin en kısa zamanda sonuçlanmasını ve sigortalıların herhangi bir mağduriyet yaşamamalarını sağlayacaktır" denildi.