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EYT’lilere emeklilik başvurusu kolaylığı: İşlemler son sürat gerçekleştirilecek

Milyonlarca kişinin merakla beklediği Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi Resmi Gazete'de yayımlarak yürürlüğe girdi. Emekli olmak isteyenler için başvuru süreci de başladı. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak. EYT başvurusunu yaplar ilk maaşlarını nisanda alacak. Emeklilik şartlarını yerine getiren 4A kapsamındaki EYT'li işçiler 'emekli olabilir' yazısı almadan emeklilik işlemlerini başlatabilecek.

15:05 . 3/03/2023 Cuma
Yeni Şafak
Emekli olabilir yazısı alınmadan EYT başvurusu yapılır mı?

Emekli olabilir yazısı alınmadan EYT başvurusu yapılır mı?

Emeklilikte Yaşa Takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeleri içeren Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile 375 sayılı Kanun Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. EYT düzenlemesinin yürürlüğe girmesiyle beraber hak sahipleri, SGK ve e-devlet üzerinden emeklilik başvurusunda bulunabilecek. İlk etapta yaklaşık 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemenin çıkmasının ardından başvuru yapılmasıyla birlikte maaş hakkı da kazanılmış olacak.

EYT başvurusu

EYT başvuruları e devlet üzerinden yapılıyor

İlk etapta 2 milyon 250 bin kişinin emekli olmasını sağlayacak düzenlemede, vatandaşlar, başvuru sürecinin başlamasının ardından süre sınırı olmaksızın ve sosyal güvenlik kurumlarına gitmeden e-Devlet Kapısı üzerinden de emeklilik işlemlerini yapabiliyor.

4A işçi emekli olabilir yazısı EYT başvurusu için gerekli mi?

EYT başvurusu için emekli olabilir yazısı alınacak mı?

Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Öğretim Görevlisi Tarkan Zengin, konuya ilişkin TRT Haber'de yaptığı değerlendirmede şunları kaydetti; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi bir çalışma yaptılar. İşlemlerin daha da hızlı yürümesi için. Vatandaşlarımızın bu çerçevede emeklilik taleplerinde daha kısa sürede kuyruklara gerek kalmadan müracaat edebilmeleri için.

4A'lı işçi statüsünde çalışanların yani aktif çalışanların SGK'ya bizzat başvurarak emekli olabilir yazısı almaları gerekiyordu.

Emekli olabilir yazısı

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bu yazıyı almaya gerek olmadığını ilgili kamu kurum ve kuruluşlarına ve özel kuruluşlara gönderdi. 4A'lı aktif çalışan birinin iş yerine emekli olabilir yazısı götürmeden de onların iş çıkışı yapabileceklerine dair değişikliği yaptı. Bugün emekli olabilir yazısı ya da emeklilik şartlarını yerine getirmiştir yazısını almadan da emeklilik işlemlerini yürütebilecekler.



#eyt
#emekli olabilir yazısı
#eyt başvurusu
#e devlet
2 gün önce
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EYT’lilere emeklilik başvurusu kolaylığı: İşlemler son sürat gerçekleştirilecek
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