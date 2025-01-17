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Siber ürünlere 'başkanlık' onayı

Siber ürünlere 'başkanlık' onayı

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:0017/01/2025, Cuma
G: 17/01/2025, Cuma
Yeni Şafak
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Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Siber Güvenlik Kanunu Teklifi, TBMM Milli Savunma Komisyonu’nda kabul edildi. Teklife ilişkin soruları yanıtlayan Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi Başkan Vekili Yusuf Tancan, yurt dışından temin edilecek siber güvenlik ürün ve hizmetlerinde Siber Güvenlik Başkanlığı’nın yetkili olacağını söyledi. Tancan, siber güvenlik faaliyetlerine ilişkin tamamen yerli ürün ve araçların kullanılmasının temel bir ilke olmasını istediklerini ancak bu alanda olgunlaşmış ürün ya da araçların olmayabileceğine dikkati çekti. Tancan, önceliğin yerli üretimde olacağını belirterek, "Zaten kurumun, siber güvenliği etkileyen yazılım, donanım ve ürünlere sertifikasyon ve akreditasyon verme gibi yetkisi ve görevi de var. Siber güvenlik alanında ülke güvenliğini tehdit edecek, riske atabilecek yabancı menşeli ürünler, akreditasyon verilmediği takdirde kamuda ve kritik altyapılarda kullanılmayacaktır" değerlendirmesinde bulundu. TOBB Türkiye Yazılım Meclisi Başkanı Ertan Barut da, Türkiye'de binden fazla yerli siber güvenlik firmasında halihazırda 50 bini aşkın çalışan ve 100 binden fazla kurumsal müşteri bulunduğu bilgisini paylaştı.


#siber ürün
#başkanlık
#TBMM

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