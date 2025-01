Siber suçlara yeni cezalar

Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile oluşturulan Siber Güvenlik Başkanlığı’na ait teşkilat ve personel düzenlemesi ile Siber Güvenlik Kurulu’nun oluşturulmasını içeren teklif Meclis’e sunuldu. AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, dün Meclis Başkanlığı’na sunulan kanun tekliflerinin detaylarını açıkladı. Buna göre, devletin siber uzaydaki milli gücünü meydana getiren unsurlarına yönelik olarak siber saldırıda bulunan veya bu saldırı neticesinde elde ettiği her türlü veriyi siber uzayda bulunduranlara 8 yıldan 12 yıla kadar hapis cezası uygulanacak. Söz konusu veriyi siber uzayda yayan, başka bir yere gönderen veya satışa çıkaranlara da on yıldan on beş yıla kadar hapis cezası verilecek.