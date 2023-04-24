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Ekonomi

Sıfır otomobilde 'sarı sayfa' uyarısı: Fiyatları yüzde 20 artırıyor

Son zamanlarda otomobil piyasasında hareketli günler yaşanırken, galericiler ise bayilerin sıfır araç satışına ilişkin uyarılarda bulunuyor. Bayilerin internet satış fiyatına göre fiyat belirlediğini söyleyen galericiler, bu sene bayilerin para kazandığına işaret ediyor.

11:40 . 24/04/2023 Pazartesi
IHA
Foto/arşiv

Foto/arşiv

Ramazan Bayramı’nda otomobil piyasasında hareketlilik başladı. Sıfır veya ikinci el otomobillerin satış fiyatı artmaya devam ederken, araç sıkıntısı da yaşanıyor.


Oto galerici Murat Açıkgöz, sadece Türkiye’de değil, dünyada fiyatların yükseldiğinin altını çizerek, "Bizde bundan payımızı aldık. Türkiye’de otomobil fiyatları çok yüksek. Çok aşırı yüksek diyebilirim. Bunun en büyük sebebi ise korona virüs döneminde üretimde olan sıkıntılardan kaynaklanıyor. Gelişen nüfus ile araç ihtiyacı fazlasıyla ortaya çıkınca böyle bir sorun ortaya çıktı. Bayramda bunun ekstra tuzu biberi olmuş durumda" dedi.


"Bayiler ’Parayı ben kazanacağım’ diyor"

Piyasada sıfır araç sorunu yaşandığını kaydeden Açıkgöz, "Sıfır araç bulmakta vatandaşlar zorluk çekiyor. Geçen seneye kadar sıfır araç alan herkes, aracı 50 ila 100 bin lira arasında kârı ile sattı.


Bayiler bu sene de sistemi tam tersine çevirdiler. Bayiler ’Parayı ben kazanacağım’ diyor. Bayi şu anda liste fiyatına göre değil de, sarı sayfalara göre, internet rakamına göre araç satıyor.
Yani 1 milyonluk bir araç var ama internette bu araç 1 milyon 200 bin liraya binici bulabiliyor. Bayi de bu aracı 1 milyon 180 bin liraya ya da 1 milyon 170 bin liraya satıyor.

Ekstra farklı hesaba para veya el altından nakit para alınıyor. Bu sene bayiler para kazanıyor ama sıfır araçlar internetteki gerçek web sitelerinde olan rakamlardan değil de, sarı sayfalarda olan rakamlar üzerinden satılıyor. Böyle bir sıkıntı var" şeklinde konuştu.




#Otomobil fiyatları
#Sarı sayfalar
#Bayi fiyatları
#Sıfır otomobil fiyatları
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