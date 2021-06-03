Ekonomi SİHAlara yeni mühimmatlar Bozok ve Togan seri üretime hazır
SAVUNMA SANAYİ

SİHA'lara yeni mühimmatlar: Bozok ve Togan seri üretime hazır

Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından farklı tipteki İHA'larda kullanılmak üzere geliştirilen mühimmatlar Bozok ve Togan seri üretime hazır hale getirildi. Lazer Güdümlü Minyatür Mühimmat Bozok, 8 kilometre menzile sahip. Havadan bırakılan güdümsüz/düşük profil güdümlü mini mühimmat Togan da düşük maliyetiyle öne çıkıyor. Togan'ın bazı test atışları eğitim uçağı ve yakın hava desteği ihtiyaçlarının karşılanması için yerli ve milli imkanlarla geliştirilen Hürkuş ile yapıldı.

Haber Merkezi AA
SİHAlara yeni mühimmatlar: Bozok ve Togan seri üretime hazır
Bozok

Türk savunma sanayisinin ihtiyaçları için 60'a yakın proje yürüten Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu (TÜBİTAK) Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü (SAGE), farklı tipteki insansız hava araçlarıyla (İHA) kullanılmak üzere geliştirdiği Bozok ve Togan'ı seri üretime hazır hale getirdi.

MAM-L benzeri yeni mühimmat: Bozok

TÜBİTAK SAGE Müdürü Gürcan Okumuş, İHA'ların son dönemde muharebe sahasındaki etkinliği dikkate alındığında bu araçların mühimmatlarının çok kritik hale geldiğine işaret ederek, "Farklı İHA tiplerine göre özellikle Bayraktar TB2 gibi İHA'larda daha küçük mühimmatlar çok kritik oldu. Son dönemde MAM-L ile yapılan operasyonlardaki etkinliği biliyorsunuz.

Bozok da bu sınıfta kendi yerini buldu. 8 kilometre menzille başlayan projede uzun menzil atışları da planlanıyor. Ürün gelişimi tamamlandı, mutlaka ileriye yönelik ek kabiliyetler her mühimmatta olduğu gibi kazanacak ancak şu anda seri üretilebilir hale geldiğini söyleyebiliriz" dedi.

Video: SİHA'lara takılan Bozok hedefi tam on ikiden vurdu

Togan SİHA'lar ile göreve hazır

Havadan bırakılan güdümsüz/düşük profil güdümlü mini mühimmat Togan'ın ise çok maliyet etkin bir seçenek oluşturduğunu anlatan Okumuş, "Togan özel kullanım alanları olabileceğini düşündüğümüz bir mühimmat. Hürkuş ile bazı test atışları yaptık. Bir yandan drone (mini İHA) piyasası gelişiyor, farklı ürünler ortaya çıkıyor. ASİSGUARD'ın Silahlı Drone Sistemi Songar ürünüyle bazı testler, atışlar yaptık. Togan'ı da son aşamaya gelmiş, seri üretilebilir bir ürün olarak görüyoruz. Farklı platformla da kullanılabilecek maliyet etkin bir ürün. Belli konseptler içinde kullanılabilecek farklı bir mühimmat olarak gelişimini tamamladı" diye konuştu.

İHA ve jetlerin yeni silahı Kuzgun

Gürcan Okumuş, TÜBİTAK SAGE'nin iç projesi olarak yürütülen Kuzgun Modüler Mühimmat Ailesi'nin de önemli aşamalara geldiğini bildirdi. Kuzgun'un tamamen itkisiz bir modeli dışında mini turbojetli modeli de olacağını, bunlara küçük, katı yakıtlı bir model ekleneceğini dile getiren Okumuş, Kuzgun'un farklı arayıcı başlıklarla görev yapacağını belirtti.

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