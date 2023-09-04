Soçi'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin ile görüşecek

Dünyada üretim ve ticaretteki durgunluğa rağmen Türkiye'nin ihracat rakamları rekor kırmaya devam ediyor. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ağustos ayında ihracatın yüzde 1,6 artışla 21 milyar 619 milyon dolar seviyesine yükselerek en yüksek ağustos ayı ihracat değerine ulaşıldığını açıkladı.