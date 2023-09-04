Soçi'de kritik zirve: Cumhurbaşkanı Erdoğan bugün Putin ile görüşecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüşecek
Erdoğan'ın, Rus mevkidaşıyla yapacağı görüşmelerde, Türkiye-Rusya ikili ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecek, güncel küresel ve bölgesel konular hakkında fikir alışverişinde bulunulacak. Ancak en önemli gündem maddesi Tahıl Koridoru olacak.
İki liderin görüşmelerinde konuyu daha "stratejik" çerçeveden ele alması öngörülüyor. Dünyanın merakla beklediği zirvede Rus gazının Türkiye üzerinden Avrupa'ya aktarılması projesi de gündeme gelecek.
Rusya ile Ukrayna arasında yapılan esir takasının da gündeme gelmesi bekleniyor.