ŞOK Marketler 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu yayınladı

Şirket açıklamasına göre, Türkiye'nin 81 ilinde 10 bin 475 mağaza ve 46 bini aşan çalışanıyla hizmet veren ŞOK Marketler, sürdürülebilirliği merkeze alan yaklaşımıyla geleceğe sahip çıkan uygulamalarını duyurdu. 6. Sürdürülebilirlik Raporu'nu kamuoyuyla paylaşan şirket, yayımladığı rapora bağımsız güvence denetimi de yaptırdı.





'İsrafsız Şirket' modelini odağına alan ŞOK Marketler, raporda enerji verimliliği, su ve atık yönetimi, plastik azaltımı, sürdürülebilir tarım, paydaş refahı odaklı yatırım ve yaklaşım, çeşitlilik ve fırsat eşitliği gibi alanlarda model oluşturabilecek uygulamalarına yer verdi.





Gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakma hedefinin vurgulandığı raporda, ŞOK Marketler'in çevresel sürdürülebilirlik çabaları, çalışan memnuniyeti, toplumsal sorumluluk ve ürün kalitesine odaklanan stratejileri aktarılıyor.





'Bu Dünya Bizim' anlayışıyla şirketin sürdürülebilirlik alanındaki çalışmaları, 'Doğanın Geleceği İçin Çalışmak', 'Paydaşlarla Güçlenmek', 'Geleceğe İlham Vermek' şeklinde üç odakta toplanıyor.

ŞOK Marketler Üst Yöneticisi Uğur Demirel





Gıda israfının önüne geçiyor

Açıklamaya göre, ŞOK Marketler'in sürdürülebilirlik çalışmaları kapsamında öne çıkan projelerinden biri 'Tarladan Sofraya Doğru Tarım Projesi' oldu.

Bu projeyle hem yerli üretime en üst düzeyde destek sağlanıyor hem de israfın önüne geçiliyor. Şirket, söz konusu projeyle Türkiye'nin dört bir yanındaki çiftçilerin ürettiği kaliteli ürünleri en avantajlı fiyatlarla müşterileriyle buluşturuyor.





Doğrudan çiftçiden alımlar yapılarak tohumdan sofraya her aşamada kontroller sağlanıyor ve çiftçilere tam destekle ürünler tarladan reyona taşınıyor.





Bu proje kapsamında tahıl ve baklagil taneleri gibi büyük tarımsal ürünlerin hasadının mekanize edilmesi ve endüstriyel makinalar tarafından yapılması sayesinde gıda kaybı engelleniyor. Bahçecilik ürünleri ise kuru tahıl ve baklagillerin aksine elle hasat ediliyor. Firmanın, projeyle bilgilendirdiği çiftçi sayısı da 378'e ulaştı.





Ayrıca geniş mağaza ağında uyguladığı 'Mağaza Enerji Verimliliği Projesi' ile mağazalarında verimlilik sağlayan ekipmanları tercih eden şirket, yatırımlarıyla tüketimi yüksek olan sistemlere otomasyon özelliği kazandırarak enerji tüketimini verimli hale getiriyor.





2022'de bu projeye 6,2 milyon TL yatırım yaparak 7,5 milyon TL tasarruf elde eden şirket, daha iyi bir alışveriş deneyimi yaşatmak için e-ticaret ve dijitalleşmeye verdiği önemle dijitalleşme ve Cepte ŞOK yatırımlarını sürdürdü.





ŞOK Marketler 46 bini aşan çalışanıyla değer yaratmaya devam ederken, kadın ve genç çalışanların bu ekosistemde daha çok yer alması ve daha etkin olması adına çalışıyor. 2022'de kadın çalışan oranı ise yüzde 51'e ulaştı.





'Uzun vadeli değer yaratarak her anlamda sürdürülebilir olmak için çalışıyoruz'





Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ŞOK Marketler Üst Yöneticisi (CEO) Uğur Demirel, gelecek nesillere daha yaşanabilir bir dünya bırakmak hedefiyle faaliyetlerini yürüttüklerini belirterek, israfsız şirket modeline sıkı sıkıya bağlı olduklarını, tüm mağaza ve depolarında enerjiyi tasarruflu ve verimli kullanmak için tedbir aldıklarını aktardı.





'Birlikten berekete' yaklaşımıyla kaliteli ve güvenilir ürünlerini en uygun fiyatlarla müşteriyle buluşturduklarını aktaran Demirel, verimlilik açısından dijital yeteneklerini doğru şekilde kullandıklarını ve dijital altyapı yatırımlarını büyüttüklerini kaydetti.





Türkiye'nin lider gıda perakende zincirlerinden biri olarak müşterilerinin gönüllerinde yer edinerek büyümeye devam ettiklerini vurgulayan Demirel, 'Türkiye ekonomisi için uzun vadeli değer yaratarak her anlamda sürdürülebilir olmak için çalışıyoruz. Bu vizyonla çevresel, sosyal, ekonomik ve dijitalleşme alanındaki gelişmeleri iş yapış modellerimize entegre ederek, finansal başarımızı ortaya koyduğumuz sürdürülebilir değerle perçinliyoruz.' ifadelerini kullandı.





Mağaza enerji verimliliği projeleri ile enerji tasarrufu sağlanıyor

Öte yandan ŞOK Marketler'in 2022'de gerçekleştirdiği çevreye önemli katkı sağlayan bazı projeleri şöyle:

'Sera gazı emisyonlarını en aza indirmek için sürekli iyileştirmeler yapıldı. Atık ve ambalajlar kaynağında azaltıldı, geri dönüştürüldü ya da bertaraf edildi. Enerji tasarrufu ve engellediği emisyon sayesinde çevresel ayak izinin olumsuz etkileri azaltıldı. 2022 yılında Mağaza Enerji Verimliliği Projesi'ne 6,2 milyon TL yatırım yapılarak 7,5 milyon TL tasarruf elde edildi. Böylece enerji tüketiminde 2 bin 297 MWh ile yüzde 12-15 oranında tasarruf sağlandı.





Soğutucu dolap ve soğuk oda değişimleriyle tasarruf sağlandı. Yüksek elektrik tüketimi olan 100 soğutmalı dolap 23,3 milyon TL yatırımla değiştirildi. Bu sayede yüzde 35-40 tüketim azaldı. Soğuk oda değişimi ve yenilemesi yapıldı. 5,3 milyon TL yatırımla elektrik tüketiminde ortalama yüzde 43 tasarruf sağlandı. Mağazalarda yer alan 12 bin 754 atık biriktirme ekipmanı sayesinde atıklar biriktiriliyor ve bertaraf için ilgili kurumlara gönderiliyor.





Tüm mağazalardaki atıklar ayrıştırılıyor ve mağazaların Sıfır Atık Belgesi alma hedefi sürüyor. Şimdiye kadar 38 depo ve yaklaşık 9 bin 600 mağaza sıfır atık belgesi aldı. Meyve ve sebzelerin tek kullanımlık plastik veya karton kasalar yerine tekrar kullanılabilen özel plastik kasalarda taşınmasıyla atık miktarı büyük ölçüde azaltıldı.'







