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EMLAK

İmar Barışı'nda son 15 gün

Son 15 gün: Zaman kaybetmeden başvurun

8 Haziran 2018'de başlayan İmar Barışı başvuruları 15 Haziran 2019'da sona erecek. Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir, uygulamadan yararlanmak isteyen vatandaşlara zaman kaybetmeden başvuru yapmaları yönünde uyarıda bulundu.

Haber Merkezi IHA
İmar Barışı başvuru merkezi.
İmar Barışı başvuru merkezi.

Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Gökhan Aydemir Erzincan’da ki İmar Barışı ve Kentsel Dönüşüm faaliyetleri konusunda bilgi verdi.

İmar Barışında vatandaşların zaman kaybetmeden başvuru yapmaları gerektiğini belirten Aydemir

"31.05.2012 tarih ve 28309 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun ve Uygulama Yönetmeliği uyarınca Müdürlüğümüze verilen görev, yetki ve sorumluluklar kapsamında riskli alan, riskli yapı, rezerv yapı alanı, açık arttırma usulü satış ile kira yardımları ve yıkım uygulamalarında aşağıda belirtilen iş ve işlemler 2012-2019 yılları arasında gerçekleştirilmiş olup; sağlıklı, güvenli, huzurlu yaşam alanlarının tesisi noktasında çalışmalarımız kanun ve mevzuatlar ışığında, 2023 vizyonu kapsamında Kentsel Dönüşüm Strateji Belgesi ile ivme kazanarak devam etmektedir.

6306 sayılı Afet Riski Altındaki Alanların Dönüştürülmesi Hakkında Kanun uyarınca kanunun yayımlandığı 2012 yılından bugüne kadar İlimizde Müdürlüğümüz Altyapı Ve Kentsel Dönüşüm Şube Müdürlüğünce 710 adet yapıya ait riskli yapı tespiti yapılmış,603 adet riskli yapının yıkımı tamamlanmış kalan yapılara ilişkin resmi süreç devam etmektedir.

Bu bağlamda kanunun diğer bir uygulaması olan Riskli yapısını yıkan Vatandaşlarımıza ödediğimiz kira yardımı ödemelerinde 2.523.387,66-TL karşılıksız kira yardımı yapılmış. Olup; halen ödemeler düzenli olarak devam etmektedir'' dedi.

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