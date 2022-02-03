Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Şubat ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ile üretici fiyatları endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.
Açıklanan verilerin ardından kiralara şubat ayında yapılacak zam oranı da belli oldu.
Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. Ev sahipleri sözleşme yenilemelerinde bu oranın üzerinde kiracılarına zam yapamayacak.
KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI
Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.348 lira
Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.470 lira
Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.593 lira
Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.716 lira
Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.838 lira
Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.961 lira
Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.083 lira
Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.206 lira
Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.329 lira
Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.451 lira