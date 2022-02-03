Ekonomi Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor Şubat ayı kira zam oranı belli oldu
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Milyonlarca kiracıyı ilgilendiriyor: Şubat ayı kira zam oranı belli oldu

Türkiye İstatistik Kurumu ocak ayına ilişkin enflasyon rakamlarını açıkladı. TÜİK tarafından açıklanan verilerin ardından milyonlarca kiracının merakla beklediği zam oranı da belli oldu. Açıklanan ocak ayı enflasyonun 12 aylık ortalamasına göre şubat ayında sözleşmesi yenilenecek kiracıya yapılabilecek en yüksek zam oranı yüzde 22,58'i aşamayacak.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Son dakika kira zam oranı belli oldu: İşte şubat ayında kiralara yapılabilecek en yüksek zam oranı
Foto/arşiv

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ocak ayına ilişkin tüketici fiyatları endeksi (TÜFE) ile üretici fiyatları endeksi (ÜFE) verilerini açıkladı.

Açıklanan verilerin ardından kiralara şubat ayında yapılacak zam oranı da belli oldu.

Tüketici Fiyat Endeksi’nin (TÜFE) on iki aylık ortalaması baz alınarak belirlenen kira artış oranı şubat ayı için yüzde 22,58 oldu. Ev sahipleri sözleşme yenilemelerinde bu oranın üzerinde kiracılarına zam yapamayacak.

KİRAYA GÖRE ARTIŞ ORANLARI

Eski kira: 1.100 lira - Yeni kira: 1.348 lira

Eski kira: 1.200 lira - Yeni kira: 1.470 lira

Eski kira: 1.300 lira - Yeni kira: 1.593 lira

Eski kira: 1.400 lira - Yeni kira: 1.716 lira

Eski kira: 1.500 lira - Yeni kira: 1.838 lira

Eski kira: 1.600 lira - Yeni kira: 1.961 lira

Eski kira: 1.700 lira - Yeni kira: 2.083 lira

Eski kira: 1.800 lira - Yeni kira: 2.206 lira

Eski kira: 1.900 lira - Yeni kira: 2.329 lira

Eski kira: 2.000 lira - Yeni kira: 2.451 lira

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