Sosyal konutta aslan payı İstanbul'da

Kahramanmaraş depremlerinden sonra güvenilir ve sağlam konutlar için kollar sıvanırken, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Toplu Konut İdaresi Başkanlığı’nca (TOKİ), ‘250 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında 70 ilde konut yapımı için ihale gerçekleştirilecek. 70 ilde 165 bin 55 sosyal konut için çıkılan ihaleye göre, en fazla konut İstanbul'da yapılacak.





İHALE SÜRECİ HAZİRAN 2025'TE BİTECEK

Cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut hamlesi olan ‘250 Bin Sosyal Konut Projesi’ kapsamında ihalelere devam eden TOKİ, yeni yapılacak konut, altyapı ve çevre düzenlemesi işleri için de ihale tarihlerini açıkladı. Buna göre, 7 Kasım'da başlayan ihaleler, Haziran 2025'e kadar devam edecek. Böylece 128 bin 378'i büyük şehirlerde olmak üzere 70 ilde toplam 165 bin 55 sosyal konut için ihale yapılacak. Böylece 250 Bin Sosyal Konut Projesinde tüm konutların ihale süreçleri tamamlanmış olacak.





EN FAZLA 3 BÜYÜK ŞEHİRDE

İhaleye çıkılan 165 bin 55 sosyal konutun 128 bin 378'i büyükşehirlerde yapılacak. Konutların büyük çoğunluğu sırasıyla İstanbul, Ankara ve İzmir'de inşa edilecek. Ayrıca, proje kapsamındaki tüm konutlar, yerel ve yatay mimari anlayışla inşa edilecek. Konutlar, sıfır atık uyumlu, enerji verimli, iklim dostu malzemelerle yapılacak. Konut projelerinin tamamında yenilenebilir enerji sistemleri kullanılacak.





Bitirilen konut sayısı 200 bini geçti

TOKİ'nin internet sayfasından derlenen bilgilere göre, Türkiye'de TOKİ eliyle 2019-2023 döneminde 200 bin 68 konutun inşaatı tamamlanarak, hak sahiplerine teslim edildi. Bunların yaklaşık yüzde 90'ını sosyal konutlar oluşturdu.





22 BÜYÜK İLDE İHALEYE ÇIKACAK YERLER

İstanbul (48 bin 416): Arnavutköy, Tuzla, Esenler, Silivri

Ankara (13 bin 646): Çamlıdere, Ayaş, Kahramankazan, Kızılcahamam, Bala, Mamak, Sincan, Nallıhan, Gölbaşı, Etimesgut

İzmir (11 bin 325): Merkez, Bergama, Kınık, Aliağa, Güzelbahçe, Kemalpaşa, Dikili, Menemen, Tire, Karaburun, Urla, Torbalı

Antalya (6 bin 799): Merkez, İbradı, Gazipaşa, Kaş, Demre, Akseki, Manavgat, Korkuteli, Alanya, Kemer, Finike

Aydın (682): Karpuzlu, Bozdoğan, Yazıkent, Didim, İncirliova, Söke, Germencik

Balıkesir (2 bin 339): Sındırgı, Bigadiç, Dursunbey, Susurluk, Savaştepe, Havran, Balya, Marmara, Çınarlı, Ayvalık, Bandırma

Bursa (6 bin 305): Karacabey, Harmancık, Yenişehir, Orhaneli, Büyükorhan, Keles, İnegöl, Mustafakemalpaşa, Kestel

Denizli (2 bin 300): Merkez, Acıpayam, Çal, Kale, Serinhisar, Beyağaç, Honaz, Babadağ, Bozkurt, Çardak, Tavas

Erzurum (1.349): Merkez, İspir, Şenkaya, Pasinler, Horasan, Narman, Çat, Olur

Eskişehir (2 bin 394): Merkez, Mihalgazi, Günyüzü, Mahmudiye, Han, Seyitgazi

Kayseri (2 bin 711): Merkez, Akkışla, İncesu Özvatan, Yahyalı

Kocaeli ( 1.150): Dilovası

Konya (5 bin 300): Merkez, Kulu, Akşehir, Kadınhanı, Doğanhisar, Ereğli, Karapınar, Ilgın, Bozkır, Çeltik, Beyşehir, Çumra, Hadim

Manisa (3 bin 334): Akhisar, Yunusemre, Salihli, Saruhanlı, Gördes, Kırkağaç, Soma, Alaşehir, Şehzadeler

Mardin (1.476): Artuklu, Dargeçit, Mazıdağı, Yeşilli, Kızıltepe

Mersin (5 bin 40): Merkez, Silifke, Anamur, Tarsus, Mut, Toroslar

Muğla (1.915): Merkez, Kavaklıdere, Yatağan, Bodrum

Ordu (2 bin 3): Merkez, Çamaş, Ünye, Gölköy, Çaybaşı, Akkuş, Fatsa, Mesudiye

Sakarya (2 bin 678): Kocaali, Taraklı, Ferizli, Adapazarı, Hendek

Samsun (3 bin 318): Merkez, Ondokuzmayıs, Çarşamba, Canik, Ladik, Asarcık, Vezirköprü, Bafra, Kavak, Havza

Trabzon (1.989): Muratlı, Çorlu, Hayrabolu, Saray

Van (1.900): Merkez, İpekyolu, Gevaş, Özalp, Çaldıran, Muradiye











