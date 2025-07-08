Sözleşmeli üretimde finansman çeşitlendi

Tarımda sürdürülebilirliği artırmak için son yıllarda öne çıkan sözleşmeli üretim modeline bankaların ilgisi artıyor. Özellikle yem, et, süt, meyve ve sebze gibi zincirlerde üreticiler, alıcı garantisi sayesinde bankalardan daha uygun koşullarda kredi kullanabiliyor. Sözleşmeli üretim, çiftçiye hem satış hem de fiyat istikrarı sağladığı için riskleri azaltıyor. Bankalar ise bu modeli teminat yapısının güçlü olması nedeniyle tercih ediyor.

TEMİNAT KOLAYLIĞI ÇİFTÇİLER İÇİN AVANTAJ

Sözleşmeli üretim kredilerinde en büyük avantaj, üreticinin teminat erişimindeki kolaylık. Normal şartlarda kredi için ipotek veya kefil gösterilmesi gerekirken, sözleşmeli üretimde alıcı firma tarafından verilen ürün alım taahhüdü bankalara ek güvence sağlıyor. Böylece çiftçi, mevcut arazisi dışında ek bir teminat göstermek zorunda kalmadan finansmana ulaşabiliyor.

YEM VE SÜT KREDİLERİ ÖN PLANA ÇIKIYOR

Hayvancılık sektöründe yem ve süt üretimi için kullanılan sözleşmeli üretim kredileri hızla yaygınlaşıyor. Büyük süt ve yem sanayi firmalarının çiftçilerle yaptığı sözleşmeler, bankaların kredi musluklarını açmasını kolaylaştırıyor. Bankalar, yem bitkisi üretimi yapan çiftçilere hem kısa vadeli işletme kredisi hem de yatırım kredisi sağlıyor. Süt üreticileri için de hayvan alımı, sağım sistemi yatırımları ve yem alımlarında özel faiz oranları sunuluyor.

MEYVE-SEBZE ZİNCİRİNDE TEDARİK GÜVENLİĞİ

Meyve ve sebze üretiminde de sözleşmeli model finansmana erişimde kritik rol oynuyor. Özellikle ihracat yapan firmalar ve zincir marketler, belirli ürün grupları için çiftçilerle yıllık alım sözleşmeleri yapıyor. Bu sözleşmeler, bankalara sunulduğunda çiftçilerin gübre, ilaç, sulama yatırımları veya hasat öncesi nakit ihtiyaçları için kredi onayı daha hızlı çıkıyor. Bankalar, ürün bedeli ödemesini alıcı firma aracılığıyla tahsil ederek risklerini minimize ediyor.

Küçük üreticiye destek artıyor

Sözleşmeli üretim kredileri, küçük ve orta ölçekli üreticiler için de cazip hale geliyor. Sektör temsilcilerine göre, bu model yaygınlaştıkça tarımsal üretimde finansman erişimi güçlenecek ve girdi maliyetlerinin yükseldiği ortamda çiftçiye rahat nefes aldıracak. Ayrıca sözleşmeli üretimin, bankalar için tarım portföyü kalitesini de yükselttiği ifade ediliyor.







