Ekonomi S&P büyümeyi 4 puan artırdı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

S&P büyümeyi 4 puan artırdı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s, Türkiye’nin pandemi sürecindeki başarılı mücadelesi sonrasında daha önce -3,3 olarak duyurduğu 2020 büyüme tahminini 0,9’a yükseltti.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Standard & Poor’s (S&P), Türkiye’nin kredi notu ile not görünümünü teyit etti. S&P’den yapılan açıklamada, Türkiye’nin döviz cinsinden kredi notunun “B+”, yerel para birimi cinsinden kredi notunun ise “BB-” olarak teyit edildiği bildirildi.

Ülkenin kredi notu görünümünün ise “durağan” olduğu kaydedilen açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen Türkiye ekonomisinin 2020’de kredi teşvikinin etkisiyle yüzde 0,9 büyüdüğünün tahmin edildiği belirtildi. S&P, temmuz ayında yaptığı tahminlerde Türkiye ekonomisinin 2020’de yüzde 3,3 daralacağı tahmininde bulunmuştu.

4 ÜLKEDEN BİRİ TÜRKİYE

Türkiye ekonomisinin büyümesine ilişkin tahminde önemli bir yukarı yönlü revizyon yapıldığına işaret edilen açıklamada, Kovid-19 salgınına rağmen, Çin, Mısır ve Vietnam’ın dışında, Türkiye ekonomisinin geçen yıl büyüme kaydedecek bir diğer önemli gelişen piyasa ekonomisi olduğuna inanıldığı aktarıldı. Türkiye ekonomisinin, enflasyon düşerken ve cari açık azalırken, toparlanmaya devam etmesinin beklendiği kaydedilen açıklamada, kısa vadede ülkenin ekonomik büyümesinin dış ortama ve Türkiye’deki aşı uygulamasına bağlı olacağının düşünüldüğü aktarıldı ve Türkiye ekonominin kesintisiz büyümeye devam edeceği öngörüldü.

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