SPK duyurdu: Kripto para borsalarına erişim engeli geliyor

"SPK, Türkiye’de kripto varlık hizmet sağlayıcısı olarak faaliyet göstermek isteyen tüm platformların belirli koşulları yerine getirmesini talep etmektedir. Bu koşulların başında, ilgili platformların SPK tarafından oluşturulan Geçici Liste’ye dahil olması gelmektedir. Söz konusu liste, tam lisanslama süreçleri henüz tamamlanmamış olan mevcut geçiş döneminde faaliyet gösteren platformları düzenleyici çerçeve altına alarak bir anlamda “geçiş dönemi onayı” fonksiyonu üstlenmektedir.