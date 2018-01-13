SSK emeklisine en az bin 570 TL.

Yüzde 5.69’luk Ocak zammıyla en düşük emekli maaşı; esnafta bin 405, 2000’den önce emekli olan SSK’lılarda bin 570, memurlarda ise bin 978 liraya çıktı.

Yüzde 5.69 zam ile memur emeklilerinin taban maaşı 2 bin liraya dayandı. Aralık'ta bin 871 lira olan en düşük memur emeklisi maaşı, bin 978 lira 72 kuruşa ulaştı. Bağ-Kur esnaf emeklilerinde de en düşük maaş bin 330 liradan bin 405 liraya yükseldi. Türkiye Emekliler Derneği verilerine göre; taban maaşlar 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda bin 485 lira 13 kuruştan bin 569 lira 63 kuruşa, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda 885 lira 24 kuruştan 935 lira 60 kuruşa, Bağ-Kur tarım emeklilerinde de 935 lira 67 kuruştan 988 lira 91 kuruşa çıktı..

TAVAN DA 4 BİN 481 TL

SSK ve Bağ-Kur emeklilerinde halen en yüksek maaş ise 4 bin 240 lira seviyesinde bulunuyor. Bu maaş da yüzde 5.69 zamla 4 bin 481 liraya ulaştı. Takvim'deki habere göre, SSK emeklilerinde zamlı maaşlar ayın 17'si ile 26'sı arasında, Bağ-Kur emeklilerinde de 25-29 Ocak tarihlerinde ödenecek. Memur emeklileri ise bu ayın 1'i ile 5'i arasında maaşını zamsız olarak aldı. Zam farkları sonradan emeklilerin hesabına yatırılacak.

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