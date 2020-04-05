Ekonomi STKlardan istihdam korunsun çağrısı
TÜRKİYE EKONOMİSİ

STK'lardan istihdam korunsun çağrısı

Türkiye'nin önde gelen sivil toplum örgütleri (STK) Türkiye’de etkili olan yeni tip koronavirüse karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin, "Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir." açıklamalarında bulundu.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Türkiye'nin önde gelen meslek örgütü, sendika konfederasyonları ve sivil toplum örgütleri (STK) tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de etkili olan yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı yürütülen mücadele sürecine ilişkin ortak açıklama yaptı. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğinden (TOBB) yapılan açıklamaya göre, Anadolu Aslanları İşadamları Derneği, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu, Hak İşçi Sendikaları Konfederasyonu, Kadın Girişimcileri Derneği, Memur Sendikaları Konfederasyonu, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği, Organize Sanayi Bölgeleri Üst Kuruluşu ile toplamda 29 STK katıldı.

KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİ ÖNERİSİ

Kovid-19'a karşı tedbirlerin alınıp ve kurallara uyulmasının, çalışanların, fimaların, üretim ve hizmet kapasitesiyle istihdamın korunmasının önemi vurgulanarak, kısa çalışma ödeneğinden yararlanma şartlarının da iyileştirildiği ve başvuru için gereken belge sayısının düşürüldüğü belirtildi. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bu süreçte bizim yapmamız gereken, dayanışma içinde olmaktır. Bu salgına karşı 83 milyon hep birlikte mücadele vermektir. Faaliyetlerini durduran veya azaltan firmalarımız, 3 ay süreyle çalışanlarının maaşlarını buradan (kısa çalışma ödeneği) karşılayabilir. Tüm firmalarımızı, bu imkanı kullanmaya çağırıyoruz."

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