Şubatta 124 bin 549 konut satıldı

Buna göre; Türkiye genelinde ilk el konut satış sayısı şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 5,9 oranında artarak 37 bin 785 oldu. İkinci el konut satışları da şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 6 oranında artarak 86 bin 764 olarak kayıtlara geçti. Toplam konut satışları içinde ilk el konut satışlarının payı yüzde 30,3, ikinci el konut satışlarının payı yüzde 69,7 oldu.

Türkiye genelinde ipotekli konut satışları şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 42,3 oranında artarak 25 bin 35'e yükseldi. Diğer konut satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 0,5 oranında azalarak 99 bin 514 oldu. Toplam konut satışları içinde ipotekli satışların payı yüzde 20,1 diğer satışların payı yüzde 79,9 olarak gerçekleşti. Yabancılara yapılan konut satışları, şubat ayında bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 2,9 oranında azalarak 1506'e geriledi. Şubat ayında toplam konut satışları içinde yabancılara yapılan konut satışının payı yüzde 1,2 olarak gerçekleşti. Şubat ayında ülke uyruklarına göre en fazla konut satışı sırasıyla 191 ile Rusya Federasyonu, 131 ile İran ve 106 ile Irak vatandaşlarına yapıldı.