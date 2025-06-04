Şubesiz bankacılığa mevzuat geliyor

Finansal kapsayıcılığın artması için şubesiz bankacılığa yeni mevzuat geliyor. Edinilen bilgiye göre, dijital bankaların faaliyet alanları ve tabi olduğu kurallar yeniden belirleniyor. Şubesiz bankacılık uygulamalarının yaygınlaşması için bu alandaki mevzuat güncellenecek. Bu kapsamda sadece dijital bankacılık faaliyetlerini yapan kuruluşları içeren bir düzenleme hazırlanacak. Düzenleme yönetmelik bazında olacak ve şubesi bulunmayan finans kuruluşlarını kapsayacak. Müşterilerin finansmana erişimi için kredi uygulamaları çeşitlendirilerek, yeni ürün çeşitleri getirilecek.





MÜŞTERİ DOSTU UYGULAMA

Yeni dönemde finansal kapsayıcılığın ve finansal teknoloji alanındaki yatırımların artırılması için daha düşük maliyetlerle bankacılık faaliyetleri artacak. Bu sayede daha rekabetçi ve müşteri dostu fiyatlamalarla ürün ve hizmet verilmesine imkan sağlanacak. Bu kapsamda dijital bankaların faaliyet alanlarının ve tabi olacağı kurallar belirlenecek.





GÖZETİM MEKANİZMASI OLUŞACAK

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak. Olası sorunların kaynağından çözülmesi için bankaların müşterilerine sundukları uygulamalar stres testine tabi tutulacak. Başarılı olan uygulamalarla kullanımda kalacak. Başarısız olanlar kaldırılacak.



