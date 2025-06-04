Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Şubesiz bankacılığa mevzuat geliyor

Şubesiz bankacılığa mevzuat geliyor

Uğur Duyan
Uğur Duyan
04:004/06/2025, Çarşamba
G: 4/06/2025, Çarşamba
Yeni Şafak
Sonraki haber
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Dijital bankaların faaliyet alanları ve tabi olduğu kurallar yeniden belirlenecek. Müşterilerin finansmana erişimi için kredi uygulamaları çeşitlendirilerek, yeni ürün çeşitleri getirilecek.

Finansal kapsayıcılığın artması için şubesiz bankacılığa yeni mevzuat geliyor. Edinilen bilgiye göre, dijital bankaların faaliyet alanları ve tabi olduğu kurallar yeniden belirleniyor. Şubesiz bankacılık uygulamalarının yaygınlaşması için bu alandaki mevzuat güncellenecek. Bu kapsamda sadece dijital bankacılık faaliyetlerini yapan kuruluşları içeren bir düzenleme hazırlanacak. Düzenleme yönetmelik bazında olacak ve şubesi bulunmayan finans kuruluşlarını kapsayacak. Müşterilerin finansmana erişimi için kredi uygulamaları çeşitlendirilerek, yeni ürün çeşitleri getirilecek.


MÜŞTERİ DOSTU UYGULAMA

Yeni dönemde finansal kapsayıcılığın ve finansal teknoloji alanındaki yatırımların artırılması için daha düşük maliyetlerle bankacılık faaliyetleri artacak. Bu sayede daha rekabetçi ve müşteri dostu fiyatlamalarla ürün ve hizmet verilmesine imkan sağlanacak. Bu kapsamda dijital bankaların faaliyet alanlarının ve tabi olacağı kurallar belirlenecek.


GÖZETİM MEKANİZMASI OLUŞACAK

Finansal tüketicinin korunması, piyasa bütünlüğü ve rekabetin güçlendirilmesine yönelik gözetim mekanizması oluşturulacak. Olası sorunların kaynağından çözülmesi için bankaların müşterilerine sundukları uygulamalar stres testine tabi tutulacak. Başarılı olan uygulamalarla kullanımda kalacak. Başarısız olanlar kaldırılacak.


#Ekonomi
#bankacılık
#mevzuat
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
10. Yargı Paketi TBMM Genel Kurulu'nda kabul edildi: 8 madde çıkarıldı! Kimler, ne zaman tahliye olacak? İşte yeni infaz düzenlemesi