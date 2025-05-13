Dijital bankalar zirveyi zorluyor

Dijital bankacılık artık sadece alternatif bir model değil, finansal sistemin geleceğini şekillendiren bir güç haline geldi. Günümüzde artan dijitalleşmeyle birlikte dijital bankaların önümüzdeki dönemde daha fazla müşteriye ve daha yüksek gelir performansına ulaşması öngörülüyor. Son verilere göre dünya çapında dijital bankalar hızla çoğalıyor ve güçleniyor. Bununla beraber; bankacılık sektöründe de rekabet her geçen gün kızışıyor.





TÜRKİYE'NİN POTANSİYELİ YÜKSEK

Türkiye’de uzaktan müşteri ediniminin şubeyi geride bırakması ve gelişmiş bankacılık uygulamalarıyla dijital bankacılık büyük bir potansiyel barındırıyor. Açıklanan raporlar ve veriler ışığında, müşterilerin dijital bankalara yönelik ilgisinin de büyüyeceği öngörülüyor. Mobil veri tüketimindeki artışla birlikte, önümüzdeki dönemde dijital bankacılığın küresel çapta daha da karlı bir sektöre dönüşeceği ifade ediliyor. Sektördeki açıklanan raporlara göre; Türkiye’nin dijital bankacılıkta hızla gelişen ve potansiyeli yüksek bir pazar olduğu belirtiliyor. Türkiye’de dijital bankacılığı cazip kılan faktörler, kullanım kolaylığı, masrafsız işlem ve zaman tasarrufu olarak sıralanıyor.





DAHA AZ MALİYETLİ

Dijital bankacılık, geleneksel bankacılığa göre daha büyük avantajlar sunuyor. Bunlardan en önemlisi maliyet avantajı. Mobil bankacılık, dijitalleşmenin sağladığı maliyet avantajını müşterilerine de fayda olarak sunabiliyor. Açık finans, gömülü bankacılık ve yapay zeka destekli hizmetler sayesinde müşterilere kesintisiz ve hiper kişiselleştirilmiş deneyimler sağlayan dijital bankalar rekabette daha öne çıkıyor. Yapay zekanın finansal teknolojiler alanında yaygınlaşmasıyla birlikte, dijital banka sayısı artarken sunulan hizmetlerin kalitesi de artacak.





PAZARDA YENİ MÜŞTERİ KAZANIP BÜYÜYOR

Sektörde yapılan raporlar ve araştırmalara göre, dijital bankaların tamamen dijital ve kişiselleştirilebilir olmaları, farklı ihtiyaçlara odaklanmalarıyla büyük bir fark yaratıyor. Artan dijitalleşme ile 2018-2022 arası dönemde 3 kata yakın artışla 1.300.000 petabayt seviyelerine ulaşan mobil veri tüketimi, dijital bankaların ivme kazanmasına da katkı sağladı. Dijital bankaların, mobilden yeni müşteri kazanımıyla daha da yaygın olması ve büyümesi bekleniyor.



