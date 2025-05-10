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VakıfBank’tan 20 milyar lira net kâr

VakıfBank’tan 20 milyar lira net kâr

Ekonomi Servisi
04:0010/05/2025, Cumartesi
G: 10/05/2025, Cumartesi
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Abdi Serdar Üstünsalih
Abdi Serdar Üstünsalih

VakıfBank, yılın ilk çeyreğine ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Toplam mevduatlarını yıllık yüzde 31 artışla 2,6 trilyon liranın üzerinde artıran banka, 20 milyar lira net kâr etti. VakıfBank’ın aktif büyüklüğü yıllık bazda yüzde 38 artarak 4,2 trilyon liraya ulaştı.

VakıfBank, 31 Mart 2025 tarihli yılın ilk finansal sonuçlarını paylaştı. Aktif büyüklüğünü yıllık bazda yüzde 38 artırarak 4,2 trilyon lira seviyesine çıkaran banka, nakdi ve gayrinakdi kredilerini bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 40 artırarak 3 trilyon lira sınırına yaklaştırdı. Toplam mevduatlarını yıllık yüzde 31 artışla 2,6 trilyon liranın üzerinde artıran VakıfBank, 20 milyar lira net kâra ulaştı. VakıfBank Genel Müdürü Abdi Serdar Üstünsalih, küresel düzeyde artan belirsizliklere ve ekonomik risklere rağmen, Türkiye ekonomisinin enflasyonla mücadelede kararlılıkla ilerlediğini ve dengelenme sürecini başarıyla sürdürdüğünü belirtti. Türkiye ekonomisinin istikrarına ve büyümesine kesintisiz destek vermeye devam ettiklerini aktaran Üstünsalih, “Türkiye’nin ikinci büyük bankası olarak, selektif kredi politikamızla ihracatı, üretimi, yatırımı ve istihdamı önceliklendiriyoruz. Nakdi kredi portföyümüz yıllık yüzde 39 artışla 2 trilyon 241 milyar liraya ulaşırken, reel sektörün en güçlü finansal destekçilerinden biri olma konumumuzu sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.


ÇEVRE NOTUMUZ 'A'

Sürdürülebilirlik çalışmaları hakkında bilgi veren Genel Müdür Üstünsalih, şunları kaydetti: “Dünyanın en saygın çevresel raporlama platformu Karbon Saydamlık Projesi 2024 değerlendirmelerinde, ‘İklim Değişikliği’ programındaki ‘A’ notumuzu korurken, ‘Su Güvenliği’ programındaki notumuzu bir basamak yükselterek ‘A’ seviyesine taşıdık. Her iki alanda da ‘Global A Listesi’nde yer alma başarısını gösterdik. Sürdürülebilirlik yaklaşımımız doğrultusunda çevresel ve sosyal sorumluluklarımızı yerine getiriyor, müşterilerimiz ve ülkemiz için değer yaratmayı sürdürüyoruz.”


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