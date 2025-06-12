SuperFresh’ten kadın gücüyle sofralara: Ege’den hasat bezelye Michelin tavsiyeli restoran menüsünde

“Bu proje ile sadece yeni bir ürünü tanıtmıyoruz; yerli üretimi, kadın emeğini ve sürdürülebilir tarımı odağına alan bir dönüşümü destekliyoruz. Kadın çiftçilerimizin ürünlerini sofralara ve seçkin menülere taşıyarak emeklerini taçlandırıyoruz”