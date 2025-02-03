SuperFresh'in yenilikçi lezzetleri ANFAŞ'ta büyük beğeni topladı

SuperFresh, Ev Dışı Tüketim sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından ANFAŞ 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katıldı. 300 marka ve 1.000'den fazla firmanın katıldığı fuar, 28-31 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Fuarda, EDT kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan SuperFresh standı sektör profesyonelleriyle buluştu.

En sevilen marka SuperFresh’ten yenilikçi ürünler

Lider olduğu ‘Dondurulmuş Gıda’ kategorisinde Türkiye’nin en sevilen markası seçilen SuperFresh, tarladan başlayıp sofralara ulaşan yolculuğunu ve üretim süreçlerine ilişkin çalışmalarını sektör profesyonellerine aktarma fırsatı buldu. Ev dışı tüketim kanalında lezzet ve yüksek standartta kalite çözümü sunan farklı çeşitlerdeki patatesler ve pratiklik çözümü sunan ödüllü Kumpir Kroket ve Mac&Cheese Kroketler fuarda büyük ilgi gördü.









Mert Altınkılınç: Yenilikçi ve geniş ürün portföyümüzle fark yaratıyoruz

Fuarda sektör paydaşlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç sözlerine şöyle devam etti: