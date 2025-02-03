Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
SuperFresh'in yenilikçi lezzetleri ANFAŞ'ta büyük beğeni topladı

SuperFresh'in yenilikçi lezzetleri ANFAŞ'ta büyük beğeni topladı

15:503/02/2025, Pazartesi
Yeni Şafak
Sonraki haber
EDT kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan SuperFresh standı sektör profesyonelleriyle buluştu.
EDT kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan SuperFresh standı sektör profesyonelleriyle buluştu.

Türkiye’nin lider dondurulmuş gıda markası SuperFresh, ev dışı tüketim kanalına çözümler sunan geniş ürün portföyüyle ANFAŞ 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı'nda yer aldı. Kumpir Kroket & Mac&Cheese Kroket ziyaretçilerden tam not aldı.

SuperFresh, Ev Dışı Tüketim sektörünün en önemli uluslararası organizasyonlarından ANFAŞ 31. Uluslararası Gıda ve İçecek İhtisas Fuarı’na katıldı. 300 marka ve 1.000'den fazla firmanın katıldığı fuar, 28-31 Ocak tarihleri arasında Antalya’da gerçekleştirildi. Fuarda, EDT kanalında patates, sebze, meyve, donuk unlu mamuller, pizza, ton balığı ve konserve kategorilerinde geniş ürün çeşitliliğine sahip olan SuperFresh standı sektör profesyonelleriyle buluştu.

En sevilen marka SuperFresh’ten yenilikçi ürünler

Lider olduğu ‘Dondurulmuş Gıda’ kategorisinde Türkiye’nin en sevilen markası seçilen SuperFresh, tarladan başlayıp sofralara ulaşan yolculuğunu ve üretim süreçlerine ilişkin çalışmalarını sektör profesyonellerine aktarma fırsatı buldu. Ev dışı tüketim kanalında lezzet ve yüksek standartta kalite çözümü sunan farklı çeşitlerdeki patatesler ve pratiklik çözümü sunan ödüllü Kumpir Kroket ve Mac&Cheese Kroketler fuarda büyük ilgi gördü.



Mert Altınkılınç: Yenilikçi ve geniş ürün portföyümüzle fark yaratıyoruz

Fuarda sektör paydaşlarıyla bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu ifade eden Kerevitaş CEO’su Mert Altınkılınç sözlerine şöyle devam etti:

"Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık 1500 ürün ve 86 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda stratejik kanal ve kategori bakış açımızla, geniş ürün portföyümüz ve yenilikçi ürünlerimizi müşterilerimiz ile buluşturuyoruz. Büyüyen dondurulmuş gıda pazarında önemli bir paya sahip olan Ev Dışı Tüketim kanalındaki iş hacmimiz büyümeye devam ediyor. SuperFresh ve DFU markalarımızla kalite ve lezzetten ödün vermeden bu kanaldaki müşterilerimizin ihtiyaçlarına yanıt veriyoruz. Ürün çeşitliliğimizin yanı sıra pratik kullanım ve yüksek kalite standardımızla, işletmelerin hazırlık sürecini kısaltıyor, gıda israfını önlüyor ve böylece karlılıklarını artırmalarına destek veriyoruz."

#SuperFresh
#Türkiye
#ANFAŞ

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
25, 30, 35 bin lira ev kiraları yeni zamla ne kadar oldu? 2025 Şubat kira ve iş yeri zam oranları