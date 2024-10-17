SuperFresh Türkiye’nin en sevilen dondurulmuş gıda markası seçildi

"Sadece ürünlerimizin kalitesiyle değil, tüm değer zincirimizle topluma pozitif etki sunmayı önceliklendiriyoruz. Tarım alanında kadınlara fırsat eşitliği sunulması, sorumlu tarım uygulamalarımız, israfı hem mutfakta hem de üretim sürecinde sıfıra indirmeyi hedefleyen projelerimizle sektörde öncü adımlar atıyoruz. Herkesin markası olma vizyonu ile ulaşılabilir fiyatta ürünler sunmayı önceliklendiriyoruz. Tüm tüketicilerimiz için mutfakta pratik çözüm üretmek adına görme engelli tüketicilerimiz için yapay zekâ destekli Blindlook platform iş birliği ile yapıyoruz. Marka elçisi Refika Birgül ile yürütülen kategori özelindeki bilinçlendirici kampanya marka değerinde tüm zamanların en yüksek skoruna ulaşmamızı sağladı. SuperFresh, yenilikçi ve sürdürülebilir adımlarla, kaliteli gıdanın herkes için erişilebilir olması için çalışmalarına ve pratik ürünleri ile tüketicilerinin hayatlarını kolaylaştırmaya devam edecek”