'Tarımın Kadın Yıldızları’nın emeğiyle SuperFresh: 'Ege’den hasat bezelye'

“2022 yılında hayata geçirdiğimiz Tarımın Kadın Yıldızları Projesi’nde 3 yıllık hedefler belirlemiştik. Bu hedefleri 1 yıl içerisinde tamamladık. Yılda 1500 kadın çiftçiye erişecek şekilde, finansal okuryazarlıktan ekolojik okuryazarlığa, girişimcilikten yapay zekâya kadar yenilikçi modülleri hayata geçiriyoruz. Türkiye’nin en büyük zirai hammadde tedarikçi şirketlerinden biri olarak en önemli paydaşlarımız olan çiftçilerin yaklaşık yüzde 30’u kadınlardan oluşuyor. Bu güçlü potansiyel, projemizi daha ileriye taşımak için bize cesaret veriyor.”