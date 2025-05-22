Kerevitaş sektördeki büyüme yolculuğuna 'Besler Gıda' olarak devam ediyor

Dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinde hizmet veren Kerevitaş, kurumsal kimliğini yenileyerek yeni dönemde Besler Gıda olarak faaliyetlerini sürdürecek. Besler CEO'su Mert Altınkılınç, “Bugün gıda sektöründe toplam 16 kategoride, yaklaşık bin 500 ürün ve 57 markamızla öncü bir gıda şirketiyiz. Sürdürülebilirlik odağında güvenilir ve lider markalarımızla sadece bugüne ilham veren değil, geleceği de şekillendiren bir gıda şirketi olma hedefimizi büyüterek yolumuza Besler olarak devam ediyoruz” dedi.
Türkiye’de dondurulmuş gıda ve margarin sektörlerinin lideri Kerevitaş, stratejik hedefleri doğrultusunda kurumsal kimliğini yenileyerek yoluna Besler Gıda olarak devam edecek.
Geniş ürün portföyü ve pazarda lider güçlü markalarıyla dondurulmuş gıda, yağ, konserve ve sebze gibi farklı kategorilerde yurt içi ve yurt dışında milyonlarca tüketiciyle buluşan şirket, bu değişimi yeni dönemde uzun vadeli büyüme vizyonunu daha doğru yansıtacak bir yapı oluşturma hedefiyle hayata geçirdi.
Şirketin temel faaliyet alanı olan gıda sektöründeki odağını yalın ve güçlü şekilde yansıtan Besler ismi, şirketin sürdürülebilir büyüme vizyonunu, tarım ve gıda sistemleri üzerindeki dönüştürücü etkisini ve bölgesel ölçekte değer yaratma hedefini de içerdiği için tercih edildi. Bu kapsamda, şirket logosu ve kurumsal görsel dili de güncellenerek sürdürülebilirlik, erişilebilirlik ve kalite temellerine dayanan iş yapış biçimiyle uyumlu, modern ve bütüncül bir marka kimliği oluşturuldu.
Dondurulmuş gıda, margarin ve yağ kategorilerindeki lider konumunu sürdüren şirket, yeni marka kimliğiyle faaliyetlerini daha bütüncül ve geleceğe odaklı hale getirdi.