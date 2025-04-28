Ali Ülker yönetim kurulu başkanlığını Mehmet Tütüncü’ye devretti

“2020 yılının Şubat ayında devraldığım Yönetim Kurulu Başkanlığında 5 yılı geride bırakmış bulunuyorum. Parlayan Yıldız ailesinin bir parçası olmaktan, bu yolu sizlerle yürümekten çok büyük keyif aldım. Göreve başladığım ilk haftalarda yaşanan global ölçekte bir salgın, Türkiye’nin en büyük sendikasyonunun sorumluluğu ve yıkıcı bir depremin yaralarını sarma mücadelesi gibi zorlu süreçlerin üstesinden hep birlikte geldik. Büyüklerimizden devraldığımız bu kıymetli mirası güçlendirmek ve geleceğe daha sağlam bir şekilde taşımak için hep birlikte çalıştık. Şirketlerimizin değerlerini ve iş yapma şekillerini, sürdürülebilir bir geleceğe taşımak adına önemli adımlar attık. Yıllar boyunca, dayanışmanın, azmin ve iş birliğinin bizi nasıl güçlendirdiğine birlikte şahit olduk. Bu güzel başarılara beni ortak ettiğiniz ve her anına şahit olmamı sağladığınız için siz değerli mesai arkadaşlarıma gönülden teşekkür ediyorum.