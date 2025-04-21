Murat Ülker'den dikkat çeken açıklama: Artık hakkınızı alabilmeniz için rüşvet vermeniz gerekiyor

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Üyesi, Pladis ve GODIVA Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, rüşvet konusuna dikkat çeken bir paylaşım yaptı. Rüşvetin iş dünyasında boyut değiştirdiğin belirten Murat Ülker, "Artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı da elde etmek için artık rüşvet yani haraç vermekle mümkün olabiliyor, derler" dedi.
Türkiye Gıda Sanayi İşverenleri Sendikası Yönetim Kurulu Başkanı Kaan Sidar sosyal medya hesabı LinkedIn’den "rüşvet" ile ilgili bir yazısını paylaşarak konuyu tartışmaya açtı.
Sidar'ın sosyal medyada gündeme getirdiği rüşvet tartışmasına Murat Ülker de dahil oldu. Ülker, iş dünyasında etik değerlerin aşındığını vurgulayarak durumun ciddiyetine dikkat çekti.
"Karşılaştığımız durum feci"
"Karşılaştığımız durum feci"
Rüşvetin iş dünyasında boyut değiştirdiğini ve durumun daha feci olduğunu söyleyen Murat Ülker,
"Sevgili Kaan Sidar, rüşvet malum çift taraflıdır. Hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için alınır, verilir. Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermekle olabiliyor derler. Çaresi de bilinir amma..."
ifadeleriyle yanıt verdi.
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