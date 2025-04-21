Murat Ülker'den dikkat çeken açıklama: Artık hakkınızı alabilmeniz için rüşvet vermeniz gerekiyor

"Sevgili Kaan Sidar, rüşvet malum çift taraflıdır. Hakkı olmayan bir şeyi elde etmek için alınır, verilir. Fakat artık karşılaştığımız durum daha da fecidir. Zira hakkınız olanı elde etmek için de artık rüşvet yani haraç vermekle olabiliyor derler. Çaresi de bilinir amma..."