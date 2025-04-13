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Murat Ülker Gazze'den mutluluk hikayesi paylaştı: Türk doktor ve Filistinli eşine Türkiye sahip çıktı

Murat Ülker Gazze'den mutluluk hikayesi paylaştı: Türk doktor ve Filistinli eşine Türkiye sahip çıktı

20:5413/04/2025, Pazar
Yeni Şafak
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Murat Ülker, Prof. Dr. İbrahim Uygun ve eşi İman Uygun'un 'mutluluk hikayesi'ni kamuoyuyla paylaştı.
Murat Ülker, Prof. Dr. İbrahim Uygun ve eşi İman Uygun'un 'mutluluk hikayesi'ni kamuoyuyla paylaştı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Gazze'de gönüllü olarak görev yapan Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun ile Filistinli hemşirenin tanışıp evlendiği mutluluk hikayesini paylaştı. Uygun'un eşini Gazze'den çıkaramadığını ancak devreye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ve MİT'in girdiğini belirten Murat Ülker, çiftin Gazze'den çıkarıldığını kaydetti.

Gazze’de yaşanan insanlık dramı her gün yürekleri dağlarken, yıkımın ortasında yeşeren bir umut hikayesi Türkiye’nin vicdanını bir kez daha gururlandırdı.

Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, Gazze'de gönüllü olarak görev yapan
Çocuk Cerrahisi Uzmanı Prof. Dr. İbrahim Uygun
ile Filistinli hemşire
İman Uygun
'un tanışıp evlendiği mutluluk hikayesini paylaştı.

Murat Ülker, Linkedİn hesabından yaptığı paylaşımda, ocak ayında Gazze'ye giden Uygun'un bombardıman altında yıkık hastanelerde yokluk içinde 2 ay boyunca yaralı çocukları ameliyat ettiğini ve yine kendi gibi gönüllü çalışan Filistinli bir hemşireyle tanıştı ve evlendiğini aktardı.

Uygun'un eşini Gazze'den çıkaramayınca orada kalmaya karar verdiğini ancak son çare olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ulaştığını belirten Murat Ülker, MİT'in de devreye girmesiyle Uygun ve eşinin Gazze'den çıkarıldığını kaydetti.

Murat Ülker, Linkedİn'deki yazısında bu olay için 'Gazze'den bir mutluluk hikayesi' tanımlamasını kullandı.



#Murat Ülker
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