Murat Ülker o iddialara cevap verdi: Ne demek istedim?

O dönem sonrasında Ülker Mehmetçik Vakfına 1,5 milyon dolar bağış yaptı, 75. yıl kutlamalarının da ana sponsoru oldu. BU HAREKETİMİZ DE BUGÜNE BENZER ŞEKİLDE İSTİSMAR EDİLEREK ELEŞTİRİLDİ. O dönemde icranın başında değildim ama bu kararlarda tuzum var mıydı? Nasıl karşıladım? 15 Temmuz Darbesi sonrası da FETÖ ile Ülker arasında bağlantı kurulmaya çalışılınca yine, o dönemden gelen “BİZ ATATÜRKÇÜYÜZ” ANLAMINA GELDİĞİ İÇİN ELEŞTİRİLDİM. Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?