Murat Ülker o iddialara cevap verdi: Ne demek istedim?

Dini kimliğinden siyasi görüşüne kadar merak edilen soruları yanıtlayan İş İnsanı Murat Ülker sosyal medyada farklı yerlere çekilen sözlerine açıklık getirdi. “Atatürkçü müyüm, değil miyim? Ya da ne olduğum duruma göre değişiyor mu?” diyerek isyan eden Ülker adeta isyan etti.
SAMİMİ BİR ŞEKİLDE KENDİME YAKASI AÇILMADIK SORULARI SORUP CEVAPLARKEN, YİNE AYAĞIM TAKILDI. ZİRA BİRİLERİ YİNE BİR CEVABIMI BAĞLAMINDAN KOPARIP, CIMBIZLAYARAK “MURAT ÜLKER ATATÜRKÇÜ DEĞİL..” BAŞLIĞIYLA “TIKLAMA TUZAĞI” KURMAYA ÇALIŞIYORLAR. TAKİPÇİ ARTTIRMAK İÇİN BUNU BİLE YAPMAK, NE AYIP! İŞTE KASDIM DA TAM BU İDİ: ATATÜRKÜMÜZÜ, DİNİMİZİ İSTİSMARDAN KAÇINDIĞIMI BELİRTMEKTİ. ÖZÜR DİLERİM BELKİ DAHA AÇIKÇA MI YAZMALIYDIM.
1997 yılında Türkiye’de seçilmiş iktidara karşı 28 Şubat post-modern darbesi yapıldı. “Ülker Grubu”nun pek çok muhafazakâr grup gibi, “askerler tarafından “alışveriş edilmemesi gereken markalar listesine alındığı söylentisi” yayıldı. Ülker ürünleri orduevlerine sokulmadı, kimi marketlerin raflarından indirildi.
Evet hepimiz beraber karar verdik. Babam ihtiyacı olmadığı halde bizimle istişare ederdi. Bu herhalde onun nazik tabiatına uygun bir öğretme usulü idi. Mehmetçik Vakfına yapılan bağışın darbe ile ilgisi yok, çünkü zaten darbe o vakit geçmişte kalmıştı. Yapılan bağış çatışmalarda uzuv kaybeden Mehmetçiklere yardım içindi. Devletimizin 75’inci yılı kutlamalarına sponsor olmamız ise bana göre zaten vazifemizdir. 100. yılı da coşkuyla kutladık. İslamcı, sağcı, Atatürkçü, solcu filan değilim. Müslümanım ve T.C. Cumhuriyeti vatandaşıyım, Fenerbahçeliyim. Başka konularda da şucu, bucu diye anılacak takıntılara sahip değilim.