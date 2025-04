Murat Ülker: Yapay zeka 'küstüm oynamıyorum' derse?

İnsanlık tarihini şekillendiren en güçlü itici güçlerden biri meraktır. Neyi bilmediğimizi öğrenme, sınırları aşma ve yeni dünyalar keşfetme arzusu, insanlığı bugünlere taşıdı. İçerisinde bulunduğumuz yapay zeka çağında ise keşfetmek yalnızca bilinmeyeni bulmak değil, belki de insanın kendini yeniden tanımlaması anlamına geliyor. ABD eski Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Eric Schmidt ve Craig Mundie’nin kaleme aldığı Genesis: Artificial Intelligence, Hope and the Human Spirit (Yaratılış: Yapay Zeka, Umut ve İnsan Ruhu), bu yeni dönemle ilgili çok değerli bir anlatım tarzı sunuyor.

Keşfetmek, insanın güdülerinden biridir. Temelinde sınırları aşmak, bilinmeyeni öğrenmek yani merak yatar. Bu güdü, tarihin her döneminde insanlığın gelişimi için itici güç olmuştur. Yazarlar Ferdinand Magellan’ı örnek olarak gösteriyor. Onu 16. yüzyılda Dünya’nın çevresini dolaşmaya iten şey meraktı; “Yaşadığımız gezegende bilmediğimiz neler olabilir?” sorusuna aradığı yanıttı. Yüzyıllar sonra Ernest Shackleton, Güney Kutbu’na ulaşmayı hedefledi. Fakat başarmalarına ramak kala Shackleton, ekibinin hayatını riske atmamak için son birkaç kilometre kalmasına rağmen geri dönme kararı aldı. İşte burada keşfetme dürtüsünü dizginleyebilmesi bize keşif sürecinde insani değerlerin rolünü anlatıyor.

Bu yeni Yapay Zeka Çağı’nda, keşfetmenin tanımı kadar yöntemi de değişiyor. Geçmişte keşifler, farklı alanlarda uzmanlaşmış bireylerin polimatik düşünme tarzı sayesinde yani çeşitli beceri, deneyim ve bakış açılarını benimseyen entelektüellerin çabalarıyla mümkün oluyordu. Leonardo da Vinci gibi isimler, farklı disiplinleri bir araya getirerek yeni ufuklar açmıştı. Ancak bu tür bireylerin sayısı her devirde sınırlıydı. Yapay zeka ise bugün bu boşluğu doldurabiliyor. Artık bir insanın yıllar süren çalışmayla ulaştığı bilgilere çabucak erişebiliyor ve bu bilgileri birleştirerek yeni bağlantılar kurabiliyor. Keşifler, artık sadece bireylerin çabalarıyla değil, ulusların, şirketlerin ve makinelerin iş birliğiyle ilerliyor. Yapay zeka, keşfetmek dürtüsü etrafında şekillenen bu yarışta üstünlüğü ile belirleyici bir rol oynuyor.

Hız, yapay zekanın insan beyninden ayrıştığı temel bir noktadır. Beyin, paralel işleme yeteneğine sahiptir, ancak her insana özgü biyolojik yapısı nedeniyle belirli bir hızda çalışır. Dijital sistemler ise beynimize kıyasla milyonlarca kat daha hızlı işlem yapabilir ve aynı anda çok daha fazla veriyi işleyebilir. Bu sayede bilgilere erişimin ve bu bilgileri anlamlandırmanın kapasitesi büyük ölçüde artar. Ayrıca, öğrenilen verilerle yeni kavramlar oluşturabilen bu yapılar, insanın fark edemeyeceği örüntüleri görebilir, hatta sezebilir. İlerleyen dönemlerde bugün yaygın olan kullanımına ek olarak yalnızca bilgi işlemekle kalmayacak aynı zamanda yeni bilgiler üretmek konusunda da yetkinlik kazanacaktır.

Yazarlar, yapay zekanın en büyük avantajlarından biri olan yüksek hızın yanında şeffaflık sorununa dikkat çekiyor. Bu sistemlerin sonuçlara nasıl ulaştığını her zaman anlamak mümkün değil. İnsanlar bilinç ve sezgi yoluyla karar alırken, yapay zeka genellikle “kara kutu” adı verilen, nasıl çalıştığı, hangi mantığa dayandığı bilinmeyen iç süreçleri tam anlaşılamayan mekanizmalarla çalışıyor. Haliyle bu doğruluk ve güvenilirlik konularında soru işaretleri yaratıyor. Tabii bu arada insanın sezgilerine yön veren felsefe ve dogmalardan da yoksun! Tabii diyebilirsiniz, onu derleyen yani derleme yani compile eden teknologlar var. Peki hangi teknologa güveneceğiz, felsefe ve mantık bilinci açısından ve inançlarımızın uyuştuğundan?! Zira bugün bile entelektüeller arasında en büyük sorunumuz “çifte standartlar” değil mi? İşte bu noktada yapay zekanın bulgularını kontrol edip sistemin gelişmesi için gereken zamanın verilmesinin gerekli olduğunu söyleyebilirsiniz. Ama ben yapay zekanın ne malı yani “made in where” olduğunun daha önemli olduğuna inanıyorum. Alternatif olarak yapay zeka işimizi görsün ama yerimize düşünmesin desek, sanki bu da bir çözüm değil!

Ama şu bir gerçek; yapay zeka tarafından toplumda bireylerin bilgilendirilmesi, değişik politik argümanların değerlendirilmesi, şimdi TV kanallarındaki her konuda uzman “konuşan kafalar” dan daha faydalı olacaktır. Hemen her konuda her bölgede anında halkın oyuna başvurulabilecektir. Tabii eğer demokrasiden murat edilen buysa?!