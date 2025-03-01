Murat Ülker, OYAK ile Eti ortaklığının nasıl sona erdiğini anlattı

Murat Ülker, dönemin zincir marketi Ordu Pazarı'nın, müşteri memnuniyeti yerine OYAK'ın çıkarını düşündüğünü söyledi.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker, kendisine '28 Şubat sürecinde marketler tarafından gördükleri boykota karşı markaya nasıl sahip çıktıkları' yönündeki soruya cevap verdi. O dönemki zincir marketin 'Ordu Pazarı' olduğunu belirten Murat Ülker, "Müşteri memnuniyetini öncelemek yerine Oyak çıkarını artırmayı tercih etmişlerdi. Yani ticaretin de emir komuta içerisinde yürüyebileceğini zannetmişlerdi. Ama netice kötü olmuştu." ifadelerini kullandı.
Yıldız Holding Yönetim Kurulu Başkanı Murat Ülker
'e Linkedin üzerinden ulaşan bir vatandaş, kendisine 28 Şubat sürecinde markaya nasıl sahip çıktıklarını sordu.
Mesajında 28 Şubat sürecinde çok ciddi anlamda resmi kurum ve kuruluşlar ile günümüzde zincir marketler olarak tabir edilen o zamanın marketleri tarafından Ülker'in boykota maruz kaldığını ifade eden vatandaş, "
Bu süreçte markaya sahip çıkan kimler oldu? Ve marka tekrar eski gücüne kavuştuğunda sahip çıktığını düşündüğü kitleye nasıl bir destek oldu yada olmadıysa neden olmadı?
" sorularını yöneltti.
Vatandaşın mesajını cevaplayan
, Eti ile OYAK arasındaki ortaklığın nasıl bittiğini anlattı.
"Müşteri memnuniyeti yerine OYAK'ın çıkarını düşündüler"
Mesajda bahsedilen zincir marketin
olduğunu ifade eden Murat Ülker, söz konusu firmanın lider markayı barındırmadığı için battığını söyledi.
Marketin lider markayı barındırmama sebebini OYAK'ın oluşumu üzerinden anlatan Murat Ülker, "
O vakit OYAK yönetim kurulunda emekli paşaların ticari sandıkları bir düşünceleri oluşmuştu. Müşteri memnuniyetini öncelemek yerine OYAK çıkarını artırmayı tercih etmişlerdi. Çünkü OYAK Eti Bisküvi firmasına ortaktı ve paşalar kendi bisküvilerini müşteriye dayatmışlardı.
" dedi.
"Sanki 28 Şubat tamamen duygusalmış"
Paşaların, ticareti de emir komuta zinciri gibi yürütebileceğini sanarak böyle bir strateji izlediğini ancak neticenin kötü olduğuna dikkati çeken Murat Ülker şu ifadeleri kullandı:
"Ordu Pazarları market zinciri kapandı, gitti. Eti’nin o vakit ilginç bir ortaklık yapısı vardı. Kanatlı ailesi çoğunluk ve OYAK ile İslam Kalkınma Bankası azınlıktaydı. Yani sanki 28 Şubat tamamen duygusalmış."
Eti ve OYAK grupları arasında 1982 yılında başlayan ortaklık 2012'de sona ermişti.
Ortaklığın son döneminde birçok konuda davalık olan grubun birlikteliği Eti'nin OYAK'ın sahip olduğu iştirak hisselerini satın almasıyla resmen bitmişti.
Oyak, 1982 yılında Eti Grubu'na ait Tam Gıda'ya ortak olmuştu.
Çikolata üretimine odaklanan Tam Gıda zamanla hızlı bir büyüme sürecine girmişti.
Yine aynı dönemde gruplar bu sefer de ETİ Pazarlama A.Ş'de ortaklığa gitmişti.
Oyak'ın Tam Gıda'da yüzde 29, Eti Pazarlama A.Ş'de ise yüzde 26 hissesi bulunuyordu.
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