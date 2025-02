Murat Ülker: Dijital sürüler haline mi geldik?

Enfokrasi kitabında bilgi akışının daimi ve yüzeysel olması eleştirilirken benzer şekilde, Sürünün İçinde kitabında işlenen kişisel yalnızlaşma ve sürüleşme kavramları, Yorgunluk Toplumu kitabı, Han’ın felsefesindeki mutluluğun artık bir his değil; beden, zihin ve çevre arasındaki bağların güçlü bir yansımasıdır, savına götürüyor sizi.

Tüm bunlar benim için mutluluğun, sadece kişisel bir his değil, toplum içinde diğerleri ile birlikte yaşamın bir halidir, demek oluyor. Onçin mutlu et mutlu ol diyerek bu hissi önce çevremizdeki diğerlerinin mutluluğuna vesile olmaya bağlayarak, ancak bir aksiyon ile ulaşılabilen bir hal olarak tanımlanmasına götürüyor.

Han’ın sunduğu bu bağlamda sosyal medya, yalnızca bireylerin iletişim kurduğu bir alandan ziyade; bireyleri sürekli üretim yapmaya zorlayan bir sistem olarak tanımlanabilir. Bireyin her paylaşımı, her yorumu ve her beğenisi, platformlar tarafından işlenir ve yeniden bireye pazarlanır. Bu döngüde birey hem bir tüketici hem de bir üretici haline gelir. Sistem ise komisyoncu konumundadır.