Kerevitaş'ın SAFER Projesi'nin ilk fazı başarıyla tamamlandı

Sürdürülebilir tarım alanında öncü uygulamalardan biri olan projeyle tarımda teknoloji tabanlı verimlilik artışı ve çevresel etkilerin azaltılmasına yönelik somut çıktılar sağlandı.

Proje kapsamında, Türkiye’de ve dünya genelinde en çok tüketilen sebzelerden biri olan patatesin üretim süreçlerinde yüzde 17’lik verim artışı, ürün kalitesinde yüzde 25’lik iyileşme, su tüketiminde ise yüzde 40 tasarruf sağlandı.