​Tahıl koridoru tamam: Anlaşmaya varıldı

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ukrayna limanlarında bekleyen tahıl ve gıda maddelerinin deniz yoluyla emniyetle sevkine ilişkin anlaşmanın tamamlandığını duyurdu. Türkiye, Rusya ve Ukrayna Savunma Bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasındaki toplantının kısa süre içinde yapılmasının planlandığını belirten Akar, “Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel.” dedi.

Türkiye, Ukrayna, Rusya ve nBM’nin katılımıyla ilk zirve nİstanbul’da yapılmıştı.

13 TEMMUZ’DA TOPLANMIŞTI

Son olarak 13 Temmuz’da Türkiye, Rusya Federasyonu ve Ukrayna savunma bakanlıkları askeri heyetleri ile Birleşmiş Milletler heyeti arasında İstanbul’da dörtlü toplantı yapıldığını hatırlatan Akar, toplantı kapsamında Ukrayna ve Rusya Federasyonu askeri heyetlerinin ilk defa BM mensupları ile beraber aynı masa etrafında bir araya geldiğini vurguladı.

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ANLAŞMAYA VARILDI

Bakan Akar, “Tahıl ve gıda maddelerinin taşınması için bir plan üzerinde, genel prensipler üzerinde anlaşmaya varıldı. Bunun somut uygulama planına dönüşmesi için gayretlerimizi sürdürüyoruz. Bu hafta içinde bununla ilgili bir toplantı yapılması muhtemel. Bu kapsamda İstanbul’da bir harekat merkezinin kurulması, liman çıkış ve varış noktalarında müşterek kontrollerin yapılması ve intikal rotalarında seyir emniyetinin sağlanması gibi temel teknik hususlar söz konusu.” açıklamasında bulundu.

Savaş nedeniyle aylardır Ukrayna limanlarında bekleyen yaklaşık 40 milyon tonluk tahılı dünya ile buluşturacak koridoru hayata geçirecek mutabakat üzerinde taraflar son rötuşları yapıyor.

Tüm dünyanın sonucunu merakla beklediği tahıl koridoru için son adımlar atılıyor. Türkiye, Rusya, Ukrayna’dan askeri heyetler ve BM temsilcileri geçtiğimiz hafta İstanbul’da Kalender Kasrı’nda buluşmuş, limanlarda bekleyen tahılın Karadeniz ve Türkiye üzerinden dünya pazarına sunulması için teknik olarak mutabakata varmıştı.

ÇALIŞILAN BAŞLIKLAR

Bu hafta yeniden buluşup metne imza atılması benimsenmişti. Nihai mutabakat öncesinde ise çalışmalar sürüyor. İstanbul’da kurulacak koordinasyon merkezinin yapısı ve işleyişi, gemilerin çıkış-varış rotasındaki güvenliğine ilişkin detaylar çalışılıyor.

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İKİNCİ RANDEVUDA ADRES DEĞİŞEBİLİR

İkinci randevunun adresi ise şimdilik belirsiz. Kaynaklar, Ankara ya da İstanbul olabileceğini belirtiliyor. Geçen hafta Kalender Kasrı’nda yapılan toplantıda, taraflar Ukrayna limanlarında bekleyen tahılın dünya pazarına ulaşması için mutabakat metni çerçevesinde görev dağılımı yapmıştı. Buna göre Ukrayna tahılın geçişi için limanlarda bulunan mayınları temizleyip ve koridor için gemilere rota çizerken, sürecin takibi için de BM’nin koordinasyonunda bir izleme kurulu kurulması konusunda anlaşma sağlanmıştı.