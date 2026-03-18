Tahıl tohumlarına kayıt ve sertifika şartı

Merve Safa Akıntürk
04:0018/03/2026, Çarşamba
G: 18/03/2026, Çarşamba
Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından hazırlanan “Tahıl Tohumu Sertifikasyonu ve Pazarlaması Yönetmeliği” yürürlüğe girdi.

Yeni düzenleme, tahıl tohumluklarının kalite, izlenebilirlik ve standartlara uygunluk esaslarını yeniden tanımlarken, sektörde dijitalleşmenin de önünü açıyor. Yönetmeliğe göre, tahıl tohumluklarının sertifikasyon sistemi içinde üretilebilmesi ve pazarlanabilmesi için ilgili çeşitlerin kayıt altına alınması ve belirlenen standartları karşılaması zorunlu olacak. Tohumluk üretimi ve satışı, Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yetkilendirilen gerçek ve tüzel kişilerce yapılırken, elit ve orijinal sınıftaki tohumlukların üretim ve pazarlaması yalnızca ıslahçı, araştırma kuruluşu ya da bu yetkiye sahip üreticiler tarafından gerçekleştirilebilecek. Sertifikalandırma sürecinde numune alma, analiz ve belgelendirme aşamaları da belirli kurallara bağlandı. Üretim sezonu içinde alınan numuneler ilgili sertifikasyon kuruluşlarına teslim edilecek. Testler sonucunda düzenlenen sertifika ile tohumluk analiz raporları ise bir yıl süreyle geçerli olacak.



#Tahıl
#Ekonomi
#Tohum
#Tarım
En güzel Çanakkale Zaferi şiirleri 2026: 18 Mart Çanakkale Zaferi mesajları ve sözleri, anlamlı anma mesajları