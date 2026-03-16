Araba seçiminde kritik karar: Elektrikli mi benzinli mi daha avantajlı? İşte detaylı karşılaştırma

Orta Doğu’daki Hürmüz krizi sonrası petrol fiyatlarındaki yükseliş, araç sahiplerini hangi modeli tercih edecekleri konusunda ikilemde bıraktı. Elektrikli ve benzinli araçlar arasındaki tartışma, özellikle yakıt maliyeti, doldurma süresi, Türkiye’deki şarj ve istasyon altyapısı ile çevresel etkiler açısından yoğunlaşıyor. İşte iki araç tipi arasındaki öne çıkan farklar...

Maliyet farkı gün geçtikçe açılıyor

Türkiye’de akaryakıt fiyatları hızla yükselmeye devam ediyor. Benzinde litre fiyatı 61,26 TL’ye, motorinde ise 65,76 TL’ye ulaştı. Bu durum, içten yanmalı motorlu araç sahiplerinin yakıt giderlerini ciddi şekilde artırırken, ortalama tüketim değerleri üzerinden yapılan hesaplamalar, benzinli ve elektrikli araçlar arasındaki maliyet farkının her geçen gün daha da belirginleştiğini ortaya koyuyor.

Türkiye’de en çok tercih edilen C segment benzinli araçların depo kapasitesi 45 ila 65 litre arasında değişiyor. Güncel akaryakıt fiyatlarıyla depoyu tamamen doldurmak isteyen bir sürücü, 2.700 TL ile 3.900 TL arasında ödeme yapmak zorunda kalıyor. Elektrikli araçlarda ise “full şarj” kavramı, bataryayı yüzde 0’dan yüzde 100’e doldurmak anlamına geliyor. Kullanılacak şarj tipi ve altyapıya göre maliyet değişiklik gösterse de örnek hesaplamalar, elektrikli araçların dolum maliyetlerini gözler önüne seriyor. Örnekleri ise şu şekilde:

Örnekler:

Evden şarj (AC, 3,92 TL/kWh)

53 kWh x 3,92 TL eşittir yaklaşık 208 TL

65 kWh x 3,92 TL eşittir yaklaşık 255 TL





Dışarıdaki AC şarj (11 kW, 10 TL/kWh)

53 kWh x 10 TL eşittir 530 TL

65 kWh x 10 TL eşittir 650 TL





Hızlı DC şarj (13 TL/kWh)

53 kWh x 13 TL eşittir yaklaşık 689 TL

65 kWh x 13 TL eşittir yaklaşık 845 TL

Yukarıdaki fiyatlar, örnek ve ortalama fiyatlardır. Hızlı şarj istasyonlarında yüzde 0 ile yüzde 80 arası şarj yaygın. Bu durumda 550 TL.

Elektrikli araçlar için şarj imkanları artıyor

Türkiye’de yaklaşık 13 bin akaryakıt istasyonu, benzinli araç sahiplerinin yakıt ihtiyacını hızlı ve yoğun bir şekilde karşılıyor. Elektrikli araçlar içinse ülke genelinde yaklaşık 14 bin şarj istasyonu ve 38 bini aşkın şarj noktası (soket) bulunuyor. Soket sayısının istasyon sayısından fazla görünmesinin nedeni, bazı şarj noktalarının cadde üzeri mini cihazlar veya otoparklara monte edilmiş tekli üniteler olması. Yani fiziksel bir “istasyon” olmasa da elektrikli araç sahipleri için yeterli şarj imkanı sunuluyor.

Yakıt ve şarj süreleri arasındaki fark

Benzinli veya dizel araçlarda depo doldurma işlemi genellikle 3–5 dakika sürüyor. Yoğun istasyonlarda veya kuyruklarda bekleme süresi uzasa da, temel olarak yakıt alımı oldukça hızlı gerçekleşiyor.

Elektrikli araçlarda ise tam dolum süresi, batarya kapasitesi ve şarj noktasının gücüne bağlı olarak değişiyor. Hızlı DC şarj istasyonlarında batarya yüzde 10’dan yüzde 80’e genellikle 20–40 dakikada ulaşırken, ev tipi priz veya yavaş AC şarj kullanıldığında bu süre 10 saati bulabiliyor.

"Çevresel etkisi tamamen sıfır değil"

Elektrikli ve benzinli araçlar çevresel etkileri açısından farklılık gösteriyor. Benzinli araçlar, fosil yakıt kullandıkları için sürüş sırasında karbondioksit ve diğer zararlı gazları atmosfere salıyor; bu da hava kirliliğine ve iklim değişikliğine katkıda bulunuyor.

Elektrikli araçlar ise kullanım sırasında egzoz emisyonu üretmediği için şehir içi hava kalitesini koruma açısından avantaj sağlıyor. Ancak bu araçların çevresel etkisi tamamen sıfır değil; elektrik üretim kaynakları ve batarya üretim süreçleri de çevreye etkide bulunabiliyor. Uzmanlar, özellikle yenilenebilir enerji kullanımının artmasıyla elektrikli araçların uzun vadede toplam çevresel etkisinin daha düşük olacağını vurguluyor.











