Türkiye'nin en ucuz yerli otomobili görücüye çıktı: Fiyatı 1 milyon TL'nin altında

Türkiye'nin hızla büyüyen yerli elektrikli otomobil pazarına, özellikle büyükşehirlerdeki trafik ve park açmazına pratik bir çözüm getirmeyi hedefleyen yepyeni bir aktör katıldı. Karel Kalıp çatısı altında faaliyet gösteren Karea markası, şehir içi mobilite odaklı iki kişilik kompakt modeli 'Karea Fit'i düzenlenen resmi bir lansmanla kamuoyuna tanıttı. Ulaşılabilir fiyat politikasıyla sektörde iddialı bir çıkış yapan ve 1 milyon TL barajının çok altında konumlanan yeni nesil araç, 699 bin TL'lik lansmana özel etiket fiyatıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

MİNİMAL TASARIM

Kompakt tasarımıyla öne çıkan Karea Fit, 2631 milimetre uzunluğa ve 540 kilogram ağırlığa sahip. 13 inç jantlarla donatılan otomobil, minimal yapısı sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

135 KM MENZİL

Gücünü 9,98 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryadan alan araç, tam şarjla 135 kilometre menzil sağlıyor ve saatte en fazla 90 kilometre hıza çıkabiliyor.

5 /6 Şehir içi kullanım dinamiklerine uygun olarak 0'dan 50 kilometre hıza 6 saniyede ulaşan modelin bataryası, uygun koşullar sağlandığında yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık iki saatte erişebiliyor.