Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Türkiye'nin en ucuz yerli otomobili görücüye çıktı: Fiyatı 1 milyon TL'nin altında

Türkiye'nin en ucuz yerli otomobili görücüye çıktı: Fiyatı 1 milyon TL'nin altında

14:2812/03/2026, Perşembe
Yeni Şafak
Sonraki haber

Türkiye'nin hızla büyüyen yerli elektrikli otomobil pazarına, özellikle büyükşehirlerdeki trafik ve park açmazına pratik bir çözüm getirmeyi hedefleyen yepyeni bir aktör katıldı. Karel Kalıp çatısı altında faaliyet gösteren Karea markası, şehir içi mobilite odaklı iki kişilik kompakt modeli 'Karea Fit'i düzenlenen resmi bir lansmanla kamuoyuna tanıttı. Ulaşılabilir fiyat politikasıyla sektörde iddialı bir çıkış yapan ve 1 milyon TL barajının çok altında konumlanan yeni nesil araç, 699 bin TL'lik lansmana özel etiket fiyatıyla yollara çıkmaya hazırlanıyor.

Türkiye'nin yerli elektrikli otomobil hamlesine 1 milyon TL'nin altında yepyeni bir alternatif eklendi. Karel Kalıp bünyesinde doğan Karea, büyükşehirlerin trafik ve park çilesine çözüm sunmayı hedefleyen iki kişilik kompakt modeli Karea Fit'i 699 bin TL'lik lansman fiyatıyla resmen görücüye çıkardı.

1 MİLYON TL ALTINDA

Karel Kalıp bünyesinde kurulan yerli marka Karea, şehir içi ulaşım için geliştirdiği iki kişilik ilk elektrikli modeli Karea Fit’i resmi lansmanla kamuoyuna duyurdu. Özellikle büyükşehirlerdeki trafik ve park sorununa çözüm oluşturması hedeflenen araç, 699 bin TL'lik lansmana özel fiyatıyla pazara giriş yaptı.

MİNİMAL TASARIM


Kompakt tasarımıyla öne çıkan Karea Fit, 2631 milimetre uzunluğa ve 540 kilogram ağırlığa sahip. 13 inç jantlarla donatılan otomobil, minimal yapısı sayesinde dar alanlarda yüksek manevra kabiliyeti sunuyor.

135 KM MENZİL


Gücünü 9,98 kWh kapasiteli LFP (Lityum Demir Fosfat) bataryadan alan araç, tam şarjla 135 kilometre menzil sağlıyor ve saatte en fazla 90 kilometre hıza çıkabiliyor.

Şehir içi kullanım dinamiklerine uygun olarak 0'dan 50 kilometre hıza 6 saniyede ulaşan modelin bataryası, uygun koşullar sağlandığında yüzde 20’den yüzde 80 doluluk oranına yaklaşık iki saatte erişebiliyor.

Aracın standart donanımında klima, elektrikli camlar, hidrolik fren, elektrikli direksiyon, geri görüş kamerası, park sensörü, multimedya ekranı ve Bluetooth bağlantısı gibi teknolojik ve konfor odaklı özellikler yer alıyor.

#Karea Fit
#otomotiv sektörü
#Karel Kalıp
#yerli otomobil
#elektrikli otomobil
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Emekli Ramazan bayramı ikramiyesi öne çekildi! Emekli bayram ikramiyesi ne zaman yatacak? 4A, 4B, 4C'li emekliler...