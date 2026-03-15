TBMM’den Çinli firmaya açık uyarı: Fabrika kurulmazsa yaptırım uygulanacak

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2024’te Manisa’da 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası için yatırım anlaşması yapılmıştı. Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyordu. Ancak, öngörülen süre kapmasında henüz yatırıma ilişkin bir adım atılamadı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, de geçtiğimiz günlerde ‘dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD’nin beklediğini belirterek

“BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda”