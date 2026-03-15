TBMM’den Çinli firmaya açık uyarı: Fabrika kurulmazsa yaptırım uygulanacak

TBMM’den Çinli firmaya açık uyarı: Fabrika kurulmazsa yaptırım uygulanacak

12:3715/03/2026, Pazar
Çin devine Meclis'ten uyarı
Çin devine Meclis'ten uyarı

2026’da üretime başlaması planlanan BYD’nin Manisa’da kurmayı planladığı fabrika yatırımında henüz somut bir adım atılmaması üzerine hükümet devreye girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin çıkarlarının gözetildiğini belirterek, şirketin yatırım kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağını ve firmanın bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.

BYD’nin Manisa’da yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli otomobil üretme fabrikası yatırımı ile ilgili yaşanan gecikme Meclis gündemine geldi. BYD’ye şartların yerine getirilmemesi durumunda yaptırım uygulanabilir.

Yatırımcıya yaptırım uyarısı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yatırımın teşvik mevzuatı çerçevesinde yakından takip edildiğini belirterek, şartların yerine getirilmemesi durumunda yatırımcıya yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Kacır, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı.

Elektrikli araç üretiminde dünya üssü olmayı hedefliyor

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, küresel ana sanayi markaları, geniş yan sanayi ağı, yaklaşık 41 milyar dolarlık ihracat hacmi ve yüksek istihdam kapasitesiyle sektörün stratejik önem taşıdığını belirten Kacır, Türkiye’nin üretim ve ihracatta daha rekabetçi hâle gelmesinin öncelikler arasında yer aldığını ifade etti. Elektrikli araç dönüşümüne de dikkat çeken Kacır
“İçten yanmalı araçlarda olduğu gibi elektrikli araçlarda da ülkemizin dünyanın önde gelen üretim üslerinden biri hâline gelmesi hedefleniyor”
dedi.

'Teminat mekanizmaları ile ülke çıkarlarımız korunmuştur'

Bakan Kacır, hâlihazırda dünyanın en büyük yeni nesil araç üreticisi konumunda olan, Avrupa yatırımlarını ve pazar payını büyüten BYD firmasının Türkiye’de yatırım kararı almasının hükûmet tarafından sürdürülen stratejik yaklaşımın sonucu olduğunu kaydetti. BYD firmasının Türkiye’ye yapacağı yatırımın, mevcut teşvik mevzuatının çizdiği sınırlar dâhilinde desteklendiğini hatırlatan Kacır
“Bu proje, yatırımın niteliği, asgari şartları, proje takvimi, firmanın sorumlulukları ve taahhütleri tanımlanarak devlet desteklerinden yararlandırılmaktadır. Desteklenen yatırımların öngörülen şekilde tamamlanmaması durumunda yatırımcılara uygulanacak müeyyideler mevzuatımızda düzenlenmiştir. Bu müeyyideler bahse konu yatırım için de geçerlidir. Teminat mekanizmaları ile de ülke çıkarlarımız korunmuştur”
açıklamasını yaptı.

'Dolarların hepsini ödemek zorunda'

BYD ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı arasında 2024’te Manisa’da 1 milyar dolarlık otomobil fabrikası için yatırım anlaşması yapılmıştı. Yıllık 150 bin araç kapasiteli tesisin 2026 sonunda üretime başlaması ve 5 bin kişiye istihdam sağlaması planlanıyordu. Ancak, öngörülen süre kapmasında henüz yatırıma ilişkin bir adım atılamadı. Manisa Organize Sanayi Bölgesi Başkanı Sait Türek, de geçtiğimiz günlerde ‘dünya genelindeki yaşanan olaylar nedeniyle BYD’nin beklediğini belirterek
“BYD o fabrikayı yapmazsa devlete o dolarların hepsini ödemek zorunda”
açıklamasını yapmıştı.



