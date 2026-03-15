TBMM’den Çinli firmaya açık uyarı: Fabrika kurulmazsa yaptırım uygulanacak

2026’da üretime başlaması planlanan BYD’nin Manisa’da kurmayı planladığı fabrika yatırımında henüz somut bir adım atılmaması üzerine hükümet devreye girdi. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye’nin çıkarlarının gözetildiğini belirterek, şirketin yatırım kapsamında üstlendiği yükümlülükleri yerine getirmemesi durumunda gerekli yaptırımların uygulanacağını ve firmanın bunun bedelini ödeyeceğini ifade etti.
BYD’nin Manisa’da yıllık 150 bin kapasiteli elektrikli otomobil üretme fabrikası yatırımı ile ilgili yaşanan gecikme Meclis gündemine geldi. BYD’ye şartların yerine getirilmemesi durumunda yaptırım uygulanabilir.
Yatırımcıya yaptırım uyarısı
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Fatih Kacır, yatırımın teşvik mevzuatı çerçevesinde yakından takip edildiğini belirterek, şartların yerine getirilmemesi durumunda yatırımcıya yaptırım uygulanabileceğini söyledi. Milletvekillerinin yazılı soru önergelerini cevaplayan Kacır, otomotiv sektörünün Türkiye ekonomisinin en önemli lokomotiflerinden biri olduğunu vurguladı.