Otomotiv devi markada yazılım ve donanım krizi: 4 milyon 400 bin aracını geri çağırdı

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, geri çağırma kararının çok sayıda modeli kapsadığı bildirildi. Buna göre, 2022-2026 model Ford F-250 Super Duty, 2026 model Ford E-Transit, 2022-2026 model Lincoln Navigator, 2022-2026 model Ford Expedition, 2022-2026 model Ford Maverick, 2024-2026 model Ford Ranger ve 2021-2026 model Ford F-150 araçlar geri çağırma kapsamında yer alıyor.

Açıklamada, geri çağırmaya neden olan sorunun araçlarda bulunan “entegre römork modülü” yazılımındaki bir hatadan kaynaklandığı belirtildi. Söz konusu yazılım hatası nedeniyle entegre römork modülünün araçla iletişimini kaybedebileceği ve bunun bazı işlevlerin devre dışı kalmasına yol açabileceği ifade edildi.

Güvenlik riski nedeniyle geri çağırma kararı

Söz konusu yazılım arızasının hem alt hem de üst donanım seviyesine sahip araçlarda çeşitli güvenlik sorunlarına yol açabileceği bildirildi. Buna göre, römorkun stop lambaları ile dönüş sinyallerinin devre dışı kalabileceği; üst donanımlı modellerde ise römork fren fonksiyonunun tamamen işlevsiz hale gelebileceği ifade edildi. Bu durumun sürüş güvenliğini olumsuz etkileyerek kaza riskini artırabileceği vurgulandı.

Yetkililer, geri çağırma kapsamında potansiyel olarak 4 milyon 380 bin 609 aracın bulunduğunu açıkladı. Sorunun, üretici firma Ford Motor Company tarafından hazırlanacak yazılım güncellemesiyle ücretsiz şekilde giderileceği kaydedildi.

Geçtiğimiz günlerde de 400 bin araç çağrıldı

ABD’li otomotiv üreticisi Ford Motor Company’nin, SUV segmentindeki Ford Explorer modeline ilişkin önemli bir geri çağırma kararı aldığı bildirildi. Şirketin, arka süspansiyon sisteminde tespit edilen teknik bir sorun nedeniyle ABD genelinde 400 binden fazla aracı servise çağıracağı belirtildi.

ABD Ulusal Kara Yolu Trafik Güvenliği İdaresi (National Highway Traffic Safety Administration - NHTSA) tarafından yapılan açıklamada, söz konusu araçların arka süspansiyonunda yer alan bağlantı çubuklarında kırılma riski bulunduğunun tespit edildiği kaydedildi.

Açıklamada, ilgili parçanın kırılması durumunda sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybedebileceği, bunun da ciddi trafik kazalarına yol açma ihtimali taşıdığı vurgulandı.











