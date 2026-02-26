Merakla beklenen o otomobil Türkiye'ye geliyor: Bursa'da üretilecek aracın fiyatı belli oldu

Otomotiv sektöründe dikkat çeken yeni bir gelişme yaşandı. Renault ile OYAK ortaklığında üretilecek yeni model için Türkiye adres gösterildi. C segmentinde konumlandırılan Dacia C-Neo’nun üretim üssü olarak Bursa belirlendi.

Yeni model, Renault-Nissan İttifakı’nın geliştirdiği CMF-B platformu üzerine inşa edilecek. Araçta benzinli ve LPG’li motor seçeneklerinin yanı sıra hafif hibrit ve tam hibrit versiyonların da yer alması planlanıyor. Ana motor seçeneğinin ise 1.2 litrelik turbo beslemeli üç silindirli ünite olması bekleniyor.

BAŞLANGIÇ FİYATI 23 BİN EURO

Bursa’daki fabrikada daha önce üretimi duyurulan Renault Clio, Renault Duster ve Renault Boreal modellerinin ardından C-Neo da banttan inecek dördüncü model olacak. SUV esintili tasarım detayları, yüksek omuz çizgisi ve tavan raylarıyla aracın özellikle aile kullanıcılarını hedeflediği belirtiliyor. Modelin station wagon ve fastback gövde tipleriyle satışa sunulması planlanıyor.

2027 yılına kadar üretim programına dahil edilmesi öngörülen Dacia C-Neo’nun başlangıç fiyatının yaklaşık 23 bin euro seviyesinde olması bekleniyor. Hem hibrit seçenekleri hem de rekabetçi fiyat aralığıyla modelin Türkiye pazarında yoğun ilgi görmesi öngörülüyor. Yeni yatırım hamlesi, Türkiye’nin otomotiv üretimindeki stratejik konumunu bir kez daha güçlendirmiş oldu.







