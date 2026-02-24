Yeni Şafak
Bolu’da ciple otomobil çarpıştı

22:2224/02/2026, Tuesday
IHA
Kazada araçlar hurdaya döndü, yaralanan olmadı.
Bolu’da cip ile otomobilin çarpıştığı kazada araçlar ağır hasar aldı. Kazada yaralanan olmazken, polis ekipleri olayın nedenine ilişkin inceleme başlattı.

Bolu’da otomobil ile cipin çarpışması neticesinde meydana gelen trafik kazasında şans eseri yaralanan olmadı.

Kaza, Beşkavaklar Mahallesi Şehit Kemal Işıldak Sokak’ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, G.S. idaresindeki 14 DM 762 plakalı cip ile karşı yönden gelen ve ara sokağa dönmek isteyen S.Ç. yönetimindeki 14 ADT 152 plakalı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her iki araçta da büyük çapta maddi hasar meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kazada şans eseri yaralanan olmazken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.



#Bolu
#Kaza
#Cip
