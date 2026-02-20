Yeni Şafak
'Çekici' evlilik teklifi: Dev çiçek buketini oto kurtarıcıya yükledi, kız arkadaşına böyle evlilik teklifi etti

'Çekici' evlilik teklifi: Dev çiçek buketini oto kurtarıcıya yükledi, kız arkadaşına böyle evlilik teklifi etti

18:17 20/02/2026, Cuma
G: 20/02/2026, Cuma
DHA
Bolu'nun Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı Tolga Efe, hazırladığı dev çiçek buketini oto kurtarıcıya yükleyerek kız arkadaşı Emine Rana'ya evlilik teklif etti.

Mudurnu ilçesinde oto kurtarıcı olan Tolga Efe, bir süredir birlikte olduğu kız arkadaşı Emine Rana'ya sürpriz evlilik teklifi hazırladı. 

 Efe, kendisine ait oto kurtarıcının üzerine devasa boyutlarda bir çiçek buketi yerleştirdi. 

Kız arkadaşının karşısına çıkan Efe, dev çiçek buketi eşliğinde evlilik teklifinde bulundu. 

Emine Rana sevgilisinin teklifine, 'Evet' cevabını verdi. 

