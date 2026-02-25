Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
İstanbul
Kağıthane’de çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına girdi: 2 yaralı

Kağıthane’de çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına girdi: 2 yaralı

11:5925/02/2026, Çarşamba
G: 25/02/2026, Çarşamba
DHA
Sonraki haber
Otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı, ardından savrularak okulun bahçe duvarına girdi.
Otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı, ardından savrularak okulun bahçe duvarına girdi.

Kağıthane’de önünde seyreden araca çarpmamak için manevra yapan sürücü, önce park halindeki otomobile ardından okulun duvarına çarptı. Kazada otomobilde bulunan 2 kişi yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Recep Başkök, seyir halindeyken önünde ilerleyen araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Ardından otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı, ardından savrularak okulun bahçe duvarına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.



#Kağıthane
#İstanbul
#trafik kazası
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Yarın kar tatili olan iller ve ilçeler listesi 2026! 26 Şubat okullar tatil mi?