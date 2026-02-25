Kağıthane’de çarpmamak için manevra yaptı okul duvarına girdi: 2 yaralı

Kaza, saat 10.00 sıralarında Hamidiye Mahallesi Anadolu Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre Recep Başkök, seyir halindeyken önünde ilerleyen araca çarpmamak için direksiyonu sola kırdı. Ardından otomobil önce yol kenarında park halinde bulunan araca çarptı, ardından savrularak okulun bahçe duvarına girdi. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Otomobilde bulunan 2 yaralı, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle caddede bir süre trafik yoğunluğu oluştu. Hasar gören araçların kaldırılmasının ardından trafik akışı normale döndü.