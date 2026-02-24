Öğrenci servisi minibüsü ile otomobil çarpıştı: Çok sayyıda yaralı var

Celal T. yönetimindeki öğrenci servisi minibüsü ile sürücüsünün ismi ve plakası öğrenilemeyen otomobil, kafa kafaya çarpıştı. Savrulan servis minibüsü, istinat duvarına çarparak durabildi.

Araçların şoförleri ile servisteki 4 öğrenci olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. İhbarla bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.